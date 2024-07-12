Кіно 24 пропонує вам добірку найкращих фільмів про помсту. Тут є як стрічки, що вже стали класикою, так і ті, що лише мають вийти у прокат цього літа.

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"Ворон" (2024)

Хто, кому і за що мститься: повсталий з мертвих музикант – вбивцям своєї коханої, за її і його смерть

"Ворон", який стартує в українських кінотеатрах 22 серпня, – це історія про помсту і кохання, що сильніше за смерть. За сюжетом, рок-музиканта Еріка Дрейвена та його наречену Шеллі Вебстер жорстоко вбивають злочинці. Проте Ерік із містичним провідником-вороном повертається з потойбіччя, аби помститися за свою кохану та себе.

"Ворон" – це нова адаптація культового коміксу Джеймса О'Барра. У 90-х його вже екранізовували, фільм запам'ятався зокрема страшною трагедією, що сталася на знімальному майданчику: коли через випадковий справжній постріл з револьвера загинув виконавець головної ролі Брендон Лі, син легендарного актора Брюса Лі. Творці нового фільму зберегли сюжетну канву та містичний вайб оригінальної історії, але адаптували її до нових часів, знявши такого собі "Ворона" для покоління "Джона Віка".

"Ворон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Конотопська відьма" (2024)

Хто, кому і за що мститься: відьма – російським окупантам, за смерть свого коханого

Символічно, що в один день із "Вороном" виходить ще один фільм про помсту: цього разу – український. Точніше навіть – український горор, як позиціонують стрічку її творці.

У центрі стрічки – відьма у буквальному розумінні цього слова, котра виглядає наче молода дівчина, однак насправді є дуже давньою істотою. Відьму грає Тетяна Малкова, відома своєю участю у проєкті "Моя улюблена страшко". Коханого чоловіка відьми вбивають російські окупанти. Змучена горем, жінка згадує про свої могутні сили й вирішує мститися. І її помста буде абсолютно безжальною.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джон Вік" (2014)

Хто, кому і за що мститься: найманий вбивця – найманим вбивцям, за вбивство свого собаки

Франшиза "Джон Вік" наразі охоплює вже чотири фільми: оригінальну стрічку 2014 року, та три продовження – 2017-го, 2019-го та 2023 року.

Всі фільмі об'єднані головним героєм – Джоном Віком, легендарним кілером, який вийшов на пенсію після смерті своєї дружини Гелен. Все, що лишилося у нього на згадку про кохану, – подароване нею цуценя. Але одного разу у дім Джона вламуються троє невідомих, лупцюють його ледь не до смерті, викрадають його улюблений колекційний Ford Mustang, а головне – вбивають ні в чому невинного собаку.

Саме вбивство собаки стає рушієм помсти Джона Віка, дорога якої приведе його до протистояння з російською мафією, а також із купою його колишніх колег – професійних найманих вбивць.

"Джон Вік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бджоляр" (2024)

Хто, кому і за що мститься: секретний агент – шахраям зі зв'язками в уряді, за доведення до самогубства його сусідки

"Бджолярі" – це назва секретного спецпідрозділу, до якого раніше належав головний герой Адам Клей. Він вийшов у відставку і жив у маленькому провінційному містечку тихим життям – навіть почав справді займатися бджільництвом. Та це тихе життя скінчилося, коли банда інтернет-шахраїв обікрала його сусідку, забравши не лише її власні кошти, але й гроші благодійного фонду, котрим вона опікувалася.

Через це літня жінка покінчила життя самогубством. А її сусід вирішив згадати свої навички та покарати злочинців. Коли він починає їх шукати, то розуміє, що шахраї мають впливових покровителів у владних структурах. Але "бджоляра" це не зупинить, а історія про персональну помсту поступово розростеться до відновлення соціальної справедливості.

"Бджоляр": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбити Білла. Фільм 1" (2003) і "Вбити Білла. Фільм 2" (2004)

Хто, кому і за що мститься: колишня наймана вбивця – загону своїх колег, за втрату своєї ненародженої дитини й намагання вбити її саму

Від початку "Вбити Білла" планувався як один фільм, але оскільки його тривалість склала понад чотири години, його вирішено було розбити на дві частини для кращого кінотеатрального прокату.

Білл – колишній лідер загону найманих вбивць "Смертоносні гадюки", до якого входила головна героїня стрічки Беатрікс Кіддо на прізвисько Чорна мамба. Колись давно Беатрікс завагітніла від Білла і вирішила відійти від справ. Але минуле її не відпустило: Білл із "гадюками" влаштували стрілянину у церкві, де Беатрікс виходила заміж за іншого чоловіка. Її саму важко поранили й вона втратила дитину. Чотири роки жінка провела у комі. Вийшовши з неї, вона вирішила будь-що помститися Біллу, але для цього їй спочатку потрібно знищити всіх "гадюк".

Епіграфом до цієї чи не найвідомішої стрічки про помсту є слова китайського філософа Сунь Цзи: "Помста – це страва, яку найкраще подавати холодною".

"Вбити Білла. Фільм 1" і "Вбити Білла. Фільм 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перспективна дівчина" (2020)

Хто, кому і за що мститься: молода жінка – кривдникам її подруги

Володарка BAFTA, триразова номінантка на Оскар та чотириразова номінантка на Золотий глобус Керрі Малліган грає тут симпатичну й грайливу 30-річну жінку, що працює у кафе, попри те, що мріяла бути лікарем. Однак їй не вдалося здобути освіту. Річ у тім, що у студентстві її близьку подругу зґвалтували однокурсники. Після цього дівчина покінчила з життям, а героїня Керрі почала шукати справедливості, що для неї закінчилося виключенням з медичного ВНЗ.

Тепер вона "чіпляє" хлопців у барах, удаючи п'яну, а коли ті намагаються цим скористатися, різко "тверезіє" і переконливо "пояснює" їм, як треба поводитися з жінками. Та раптом жінці випадає шанс помститися не просто чоловікам як виду, але конкретно саме тим людям, які колись зруйнували її життя.

"Перспективна дівчина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пробивний чувак" (2023)

Хто, кому і за що мститься: хлопець без імені й родини – владному кланові, за вбивство своїх близьких

Дія відбувається у неназваному місті в антиутопічному світі майбутнього. Вся влада в цьому місці зосереджена в руках деспотичної родини Ван Дер Кой, на чолі якої стоїть безжальна жінка, на ім'я Хільда. Ван Дер Кої без вагань публічно вбивають усіх, кого запідозрюють у протидії своїй владі. І одного разу, коли головний герой був ще маленьким хлопчиком, під цю підозру підпадає вся його родина.

"Пробивний чувак": дивіться онлайн трейлер фільму

Хлопчик, чиїх близьких, включно із молодшою сестрою, вбили просто в нього на очах, дивом рятується й опиняється у джунглях, де ним починає опікуватися загадковий Шаман. Шаман роками гартує хлопця і робить з нього справжню машину для вбивства. Єдине, що може завадити головному герою втілити його план – галюцинації, адже хлопець постійно бачить поруч із собою загиблу сестру.