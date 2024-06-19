Українцям слід підтримувати своє кіно, яке також переживає складні часи. Адже ми маємо багато крутих людей, які подарували нашій культурі неймовірні стрічки. Добірку фільмів від українських режисерок знаходьте у матеріалі.

До слова Кримінал, любов, підліткове життя та пригоди: 6 фільмів про Україну 90-х

"Стоп-Земля"

Режисерка Катерина Горностай

У фільмі розповідається про дівчинку Марію. Вона живе у Києві, навчається в 11 класі та проходить підлітковий вік. Школярка за характером є інтроверткою та має двох хороших друзів – Яну і Сєню. Марія готується складати іспити та хоче зізнатися однокласникові Саші у почуттях, аби дізнатися, чи є взаємність. Для дівчини це доволі складно, адже доведеться порушити свій комфорт.

"Стоп-Земля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Герой мого часу"

Режисерка Тоня Ноябрьова

Головний герой фільму – хлопець, на ім'я Жорик. Він намагається пізнати цей світ, знайти сенс життя, тому відправляється у Київ за можливостями. Хлопець не стоїть на місці, а шукає роботу, аби досягти значних результатів. Не забуває й про особисте життя, але у нього нічого не виходить. Якось Жорик знайомиться з дівчиною, яка народилася у багатій сім'ї та має власний бізнес. Нові знайомі – абсолютно різні, тому побудувати стосунки зовсім непросто.

"Герой мого часу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коли падають дерева"

Режисерка Марися Нікітюк

З фільму глядачі знайомляться з дівчинкою Віткою, яка має 5 років та доволі складний характер, її двоюрідною сестрою Ларисою, яка переживає підлітковий вік та закохується у бандита, що зветься Шрамом.

Батька Лариси вже немає в живих. Дівчина стикається з осудом родичів через свого коханого та намагається побудувати власне майбутнє. Бабуся та мати хочуть, аби Лариса жила, як "нормальні" люди. Однак вона не прагне такої долі, тому якось разом зі Шрамом планує втечу з рідної домівки.

Теж цікаво 11 відомих українських акторів та режисерів, які добровільно пішли на фронт

"Коли падають дерева": дивіться онлайн трейлер фільму

"Степне"

Режисерка Марина Врода

Події фільму розгортаються у звичайному українському селі, яке називається Степне. Одного разу туди до своєї мами приїжджає син, адже жінці залишається небагато часу до смерті. В останні дні свого життя вона розповідає чоловікові, що у сараї є деякі речі. Їх потрібно відкопати, аби трохи повернутися у минуле та згадати про свої цілі та мрії.

"Степне": дивіться онлайн трейлер фільму

"Погані дороги"

Режисерка Наталія Ворожбит

У фільмі показано п'ять історій, які переплетені п'ятьма дорогами. Глядачі дізнаються про реалії українських військових, які є учасниками російсько-української війни, та цивільних людей, що мешкають на Донбасі. У стрічці є багато життєвих ситуацій зі зрадою, коханням та ненавистю.

"Погані дороги": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільми від українських режисерок точно варті вашої уваги. Кожна стрічка – захоплива та цікава, тож буде складно відірватися від перегляду.