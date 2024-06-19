Украинцам следует поддерживать свое кино, которое также переживает сложные времена. Ведь мы имеем много крутых людей, которые подарили нашей культуре невероятные ленты. Подборку фильмов от украинских режиссёрок находите в материале.

К слову Криминал, любовь, подростковая жизнь и приключения: 6 фильмов об Украине 90-х

"Стоп-Земля"

Режиссёрка Екатерина Горностай

В фильме рассказывается о девочке Марии. Она живет в Киеве, учится в 11 классе и проходит подростковый возраст. Школьница по характеру является интроверткой и имеет двух хороших друзей – Яну и Сеню. Мария готовится сдавать экзамены и хочет признаться однокласснику Саше в чувствах, чтобы узнать, есть ли взаимность. Для девушки это довольно сложно, ведь придется нарушить свой комфорт.

"Стоп-Земля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Герой моего времени"

Режиссёрка Тоня Ноябрева

Главный герой фильма – парень, по имени Жорик. Он пытается познать этот мир, найти смысл жизни, поэтому отправляется в Киев за возможностями. Парень не стоит на месте, а ищет работу, чтобы достичь значительных результатов. Не забывает и о личной жизни, но у него ничего не получается. Как-то Жорик знакомится с девушкой, которая родилась в богатой семье и имеет собственный бизнес. Новые знакомые – совершенно разные, поэтому построить отношения совсем непросто.

"Герой моего времени": смотрите онлайн трейлер фильма

"Когда падают деревья"

Режиссёрка Марыся Никитюк

Из фильма зрители знакомятся с девочкой Виткой, которая имеет 5 лет и довольно сложный характер, ее двоюродной сестрой Ларисой, которая переживает подростковый возраст и влюбляется в бандита, который называется Шрам.

Отца Ларисы уже нет в живых. Девушка сталкивается с осуждением родственников из-за своего возлюбленного и пытается построить собственное будущее. Бабушка и мать хотят, чтобы Лариса жила, как "нормальные" люди. Однако она не стремится к такой судьбе, поэтому как-то вместе со Шрамом планирует побег из родного дома.

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"Когда падают деревья": смотрите онлайн трейлер фильма

"Степное"

Режиссёрка Марина Врода

События фильма разворачиваются в обычном украинском селе, которое называется Степное. Однажды туда к своей маме приезжает сын, ведь женщине остается немного времени до смерти. В последние дни своей жизни она рассказывает мужчине, что в сарае есть некоторые вещи. Их нужно откопать, чтобы немного вернуться в прошлое и вспомнить о своих целях и мечтах.

"Степное": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохие дороги"

Режиссёрка Наталья Ворожбит

В фильме показано пять историй, которые переплетены пятью дорогами. Зрители узнают о реалиях украинских военных, которые являются участниками российско-украинской войны, и гражданских людей, проживающих на Донбассе. В ленте есть много жизненных ситуаций с предательством, любовью и ненавистью.

"Плохие дороги": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильмы от украинских режиссёрок точно стоят вашего внимания. Каждая лента – увлекательная и интересная, поэтому будет сложно оторваться от просмотра.