У сьогоднішньому матеріалі редакція Кіно 24 зібрала п'ять психологічних фільмів, які вже завоювали любов багатьох глядачів. Тож обирайте стрічку, якою доповните вечір п'ятниці.

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"Мовчання ягнят"

Рік : 1991

: 1991 Жанр: жахи/кримінал

Події фільму розгортаються в Америці, де шукають декількох дівчат. У ФБР вважають, що до їхнього зникнення причетний психопат-транссексуал. Його звати Буффало Білл. Чоловік спершу вбиває своїх жертв, а потім здирає шкіру з тіл жінок. Розслідувати справу починає Кларисса Старлінг, яка також піддається небезпеці.

"Мовчання ягнят": дивіться онлайн трейлер фільму

"Незвідані шляхи"

Рік : 2020

: 2020 Жанр: драма

У батька Саллі деменція, тому дівчина завжди поруч з ним. Хоч Лео і не розуміє, у якій реальності живе, він має дуже потужну фантазію. У своїй голові головний герой перебуває на острові або возз'єднується з коханою жінкою. Так, Лео керує долею – тобто робить те, що не може у реальному житті.

"Незвідані шляхи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бійцівський клуб"

Рік : 1999

: 1999 Жанр: екшн/кримінал

Про події фільму розповідає чоловік, який не називає свого імені. У нього багато сумнівів, страхів, а ще до того ж – безсоння. Якось у літаку головний герой зустрічає Тейлора, думки якого кардинально відрізняються. Згодом нові друзі вирішують організувати бійцівський клуб, який очевидно вже не є звичайним хобі.

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"Бійцівський клуб": дивіться онлайн трейлер фільму

"Манчестер біля моря"

Рік : 2016

: 2016 Жанр: драма

У фільмі розповідається про слюсаря Лі. Він не надто любить людей, тому віддає перевагу часу, проведеному наодинці. Інколи чоловік ходить в бар, щоб випити алкоголь, та дивиться телевізор. Одного разу брат Лі помирає, тому він повертається додому. Розслідування встановило, що з родичем трапився нещасний випадок. Однак головний герой вважає, що сам винен у трагедії. Несподівано Лі дізнається, що тепер повинен опікуватися шістнадцятирічним сином померлого брата. Саме хлопець допомагає чоловікові розбиратися у житті.

"Манчестер біля моря": дивіться онлайн трейлер фільму

"Незабутні вихідні"

Рік : 2022

: 2022 Жанр: трилер/детектив

Головна героїня фільму – дівчина, на ім'я Бет. Після того як вона вийшла заміж і народила дитину, зовсім втратила зв'язок зі своєю найкращою подругою. Однак якось Бет та Пен таки відправляються у подорож у Хорватію. Дівчата одразу йдуть розважатися на вечірку, де багато алкоголю та веселощів. На ранок Бет не може знайти подругу – вже потім поліція повідомляє їй, що Пен загинула. Розпочинається розслідування.

"Незабутні вихідні": дивіться онлайн трейлер фільму

Психологічні фільми ідеально підійдуть для людей, які не віддають перевагу легким стрічкам, а полюбляють роздумувати про життя. Тож обирайте, що подивитися вже сьогодні ввечері.