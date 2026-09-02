4 лучших испанских сериала, которые держат в напряжении до последней серии

Испанское телевидение давно завоевало мировое признание благодаря умению создавать безумную динамику, ярких персонажей и непредсказуемые повороты сюжета. Современные сериалы из Испании захватывают внимание с первых минут и заставляют смотреть серию за серией, пока герои распутывают опасные тайны или воплощают в жизнь рискованные планы.

24 Канал собрал самые популярные и качественные испанские проекты, которые обязательно стоит посмотреть.

"Бумажный дом"

Рейтинг IMDb – 8,2

Количество сезонов – 5

Криминальная драма рассказывает о загадочном гении по прозвищу Профессор, который собирает группу грабителей для дерзкого нападения на Королевский монетный двор Испании. Преступники берут в заложники десятки людей и печатают миллиарды евро прямо в здании учреждения, пока полиция тщетно пытается разгадать планы главаря.

"Бумажный дом": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes сериал получил 94% одобрения за изобретательный сюжет, стремительное развитие событий и харизматичных персонажей, которым сопереживаешь, несмотря на их криминальный статус.

"Элита"

Рейтинг IMDb – 7,1

Количество сезонов – 8

Подростковый триллер переносит зрителя в престижную школу "Лас-Энсинас", куда зачисляют троих подростков из простых рабочих семей. Социальное неравенство, зависть и борьба за статус быстро перерастают в открытый конфликт, который заканчивается загадочной гибелью одной из учениц. Авторы подробно раскрывают темные тайны привилегированной молодежи, показывая последствия токсичных отношений и лжи.

"Элита": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes проект отметили за быстрый темп, удачное сочетание молодежной драмы с классическим детективом и смелое освещение острых социальных проблем.

"Невиновный"

Рейтинг IMDb – 7,8

Количество сезонов – 1

Сюжет детектива разворачивается вокруг судьбы Матео, который отсидел в тюрьме за непреднамеренное убийство во время уличной стычки и пытается построить новую жизнь. Вместе с беременной женой он покупает жилье и мечтает о спокойной жизни, но один телефонный звонок разрушает все и вновь втягивает мужчину в мир шантажа. Каждый эпизод раскрывает неожиданные детали из прошлого персонажей, заставляя постоянно сомневаться в том, кто здесь настоящий преступник.

"Невиновный": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели похвалили сериал за качественную экранизацию романа Харлана Кобена, мастерские сюжетные повороты и интригу, которая сохраняется до самого финала.

"Гранд-отель"

Рейтинг IMDb – 8,3

Количество сезонов – 3

Историческая детективная драма погружает в атмосферу Испании начала XX века. Молодой человек Хулио устраивается официантом в роскошное аристократическое поместье-отель, чтобы тайно расследовать внезапное исчезновение своей родной сестры.

"Гранд-отель": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes высоко оценивают проект за эстетичные декорации и костюмы, убедительную игру актерского состава и увлекательную атмосферу в духе классических романов Агаты Кристи.

Британцы, как и испанцы, умеют придумать такой сюжет, что захватит зрителя с первой минуты. Ранее мы публиковали подборку британских сериалов с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть каждому.