Так, все эти элементы делает испанские сериалы одними из самых рейтинговых на популярной стриминговой платформе Netflix. Кино 24 подготовило 4 испанских сериала, доступных на Netflix, которые заставит вас окунуться головой в сюжет.

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"Бумажный дом"

Трудно найти людей, которые бы не слышали об этом испанском сериале, который покорил сердца миллионов. После выхода первого сезона он сразу стал популярным.

По сюжету, группа опытных грабителей объединяется для дерзкого ограбления Монетного двора. Это рискованная и амбициозная попытка, поскольку это не удавалось еще никому. Считается, что система безопасности Монетного двора является непроницаемой, однако это отнюдь не останавливает эту команду.

Так, 8 опытных преступников во главе с "Профессором" собирается похитить крупную сумму денег из Монетного двора. Хоть "Профессор" уверен в своем плане ограбления, остается вопрос: все ли пойдет по его тщательно продуманной стратегии?

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Элита"

"Элита" – молодежный сериал, который также был у многих на слуху.

По сюжету, в престижную школу Лас-Энсинас прибыло 3 новичка: Надя, Крис и Сэмюэль. Однако одноклассники встретили их достаточно прохладно. Резкое классовое разделение между учениками, происходящих из небогатых семей и учеников, выросших в богатых семьях, оказался главной проблемой в формировании отношений.

Сериал углубляется в различные аспекты подростковой жизни, включая любовь, ненависть, дружбу, измену, самопознание, религиозные верования и предубеждения. Между всем этим переплетается захватывающая детективная сюжетная линия.

"Элита": смотрите онлайн трейлер сериала

"Железная рука"

Этот сериал появился на Netflix в 2024 году.

Сюжет сериала расскажет историю Хоакина Манчадо. Мужчина железной рукой руководит своей наркоимперией в одном из портов Барселоны.

Он жесткий и решительный лидер наркоимперии. Влияние и власть, которой обладает Хоакин, неоспорима. Для него привычно контролировать каждый аспект своего бизнеса и личной жизни.

Однако происходит то, что заставляет Хокина принимать сложные решения. Так, по сюжету, новая партия кокаина ставит под угрозу его дело и будущее его семьи.

"Железная рука": смотрите онлайн трейлер сериала

"Стриптизер"

Стриптизер провел семь лет за решеткой и выходит на свободу. Парень отсидел за убийство мужа своей любовницы. Однако он до сих пор настаивает на своей невиновности и утверждает, что женщина и есть настоящим преступником и подставила его.

Так, стриптизер ожидает пересмотра своего дела и стремится поделиться своей версией событий и очистить свое имя.

"Стриптизер": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте один из самых популярных испанских сериалов, которые завоевали сердца миллионов. Не упустите возможность насладиться этими любимыми сериалами.