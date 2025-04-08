Увлекательные поиски сокровища: все о новом фильме Гая Ричи с самым сексуальным актером планеты
- Гай Ричи представил трейлер нового фильма "Фонтан молодости".
- В фильме будут сниматься Джон Кразински и Натали Портман, а премьера запланирована на 23 мая 2025 года.
- Сюжет вращается вокруг брата и сестры, которые ищут легендарный Фонтан молодости, преодолевая различные испытания.
Легендарный режиссер Гай Ричи представил первый взгляд на предстоящий фильм "Источник вечной молодости". Компания Apple Original Films опубликовала трейлер приключенческой ленты.
Apple TV+ заинтриговал описанием фильма, назвав его новым семейным кино, напоминающим "Индиану Джонса". Кино 24 расскажет все, что сейчас известно о создании фильма и когда состоится премьера.
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Сюжет "Источника вечной молодости"
Родных брата и сестру, которые уже давно не общались, объединяет стремление к невозможному. Они отправляются в приключение на поиски источника бессмертия – легендарного Фонтана, который восстанавливает молодость тем, кто из него пьет.
Они оба имеют опыт поисков археологических артефактов, поэтому здесь есть своя история. Они отчуждены, но находят алиби к своему объединению, чтобы найти это сокровище,
– рассказал Гай Ричи для Entertainment Weekly.
Их путешествие с каждым шагом перерастает в нечто эпическое и такое, что может изменить их жизни. Брат и сестра используют знания из истории, они разгадывают древние подсказки, пытаются опередить других охотников за сокровищами и уклоняются от пуль.
"Источник вечной молодости" / Фото Apple TV+
Детали создания
В марте 2023 года стало известно, что над "Источником вечной молодости" будет работать Декстер Флетчер. Но он покинул проект в январе 2024 года, а режиссерское кресло занял Гай Ричи.
Кажется, что в этом фильме Гай Ричи отойдет от гангстеров и шпионских триллеров, за которые его знают больше всего, и покажет полномасштабную приключенческую историю. Режиссер поделился, что фильм дорогой – он втрое превышает бюджет "Министерства неджентльменской войны".
"Источник вечной молодости" / Фото Apple TV+
Первый взгляд на картину
2 апреля Apple Original Films опубликовала первый трейлер "Источника вечной молодости", где показывают взаимодействие Портман и Кразински как брата и сестры и испытания, которые их ждут.
Трейлер уже собрал более 10 миллионов и множество комментариев. Киноманам будущий фильм напоминает приключения Индианы Джонса и ленту с Томом Холландом "Uncharted: Неизведанное".
Лучшие секреты труднее всего найти,
– говорится в описании.
"Источник вечной молодости": смотрите трейлер онлайн
Актерский состав
В "Источнике вечной молодости" будет сниматься звездный состав – Джон Красински, которого в 2024 признали самым сексуальным мужчиной планеты, и Натали Портман. Им будут принадлежать главные роли. К актерскому составу присоединились Донал Глисон и Эйса Гонсалес, Лаз Алонсо, а также Ариан Моайед и Кармен Эджого.
Дата выхода
Мировая премьера "Источника вечной молодости" запланирована на 23 мая 2025 года на платформе Apple TV+.