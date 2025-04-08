Увлекательные поиски сокровища: все о новом фильме Гая Ричи с самым сексуальным актером планеты

Легендарный режиссер Гай Ричи представил первый взгляд на предстоящий фильм "Источник вечной молодости". Компания Apple Original Films опубликовала трейлер приключенческой ленты.

Apple TV+ заинтриговал описанием фильма, назвав его новым семейным кино, напоминающим "Индиану Джонса". Кино 24 расскажет все, что сейчас известно о создании фильма и когда состоится премьера.

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Сюжет "Источника вечной молодости"

Родных брата и сестру, которые уже давно не общались, объединяет стремление к невозможному. Они отправляются в приключение на поиски источника бессмертия – легендарного Фонтана, который восстанавливает молодость тем, кто из него пьет.

Они оба имеют опыт поисков археологических артефактов, поэтому здесь есть своя история. Они отчуждены, но находят алиби к своему объединению, чтобы найти это сокровище,

– рассказал Гай Ричи для Entertainment Weekly.

Их путешествие с каждым шагом перерастает в нечто эпическое и такое, что может изменить их жизни. Брат и сестра используют знания из истории, они разгадывают древние подсказки, пытаются опередить других охотников за сокровищами и уклоняются от пуль.



"Источник вечной молодости" / Фото Apple TV+

Детали создания

В марте 2023 года стало известно, что над "Источником вечной молодости" будет работать Декстер Флетчер. Но он покинул проект в январе 2024 года, а режиссерское кресло занял Гай Ричи.

Кажется, что в этом фильме Гай Ричи отойдет от гангстеров и шпионских триллеров, за которые его знают больше всего, и покажет полномасштабную приключенческую историю. Режиссер поделился, что фильм дорогой – он втрое превышает бюджет "Министерства неджентльменской войны".



"Источник вечной молодости" / Фото Apple TV+

Первый взгляд на картину

2 апреля Apple Original Films опубликовала первый трейлер "Источника вечной молодости", где показывают взаимодействие Портман и Кразински как брата и сестры и испытания, которые их ждут.

Трейлер уже собрал более 10 миллионов и множество комментариев. Киноманам будущий фильм напоминает приключения Индианы Джонса и ленту с Томом Холландом "Uncharted: Неизведанное".

Лучшие секреты труднее всего найти,

– говорится в описании.

"Источник вечной молодости": смотрите трейлер онлайн

Актерский состав

В "Источнике вечной молодости" будет сниматься звездный состав – Джон Красински, которого в 2024 признали самым сексуальным мужчиной планеты, и Натали Портман. Им будут принадлежать главные роли. К актерскому составу присоединились Донал Глисон и Эйса Гонсалес, Лаз Алонсо, а также Ариан Моайед и Кармен Эджого.

Дата выхода

Мировая премьера "Источника вечной молодости" запланирована на 23 мая 2025 года на платформе Apple TV+.