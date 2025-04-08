Apple TV+ заінтригував описом фільму, назвавши його новим сімейним кіно, що нагадуватиме "Індіану Джонса". Кіно 24 розповість все, що наразі відомо про створення фільму та коли відбудеться прем'єра.

До слова 3 блискучі фільми з Расселом Кроу, які тримають в напрузі до фінальних титрів

Сюжет "Фонтану молодості"

Рідних брата і сестру, які вже давно не спілкувалися, об'єднує прагнення до неможливого. Вони вирушають у пригоду на пошуки джерела безсмертя – легендарного Фонтану, який відновлює молодість тим, хто з нього п'є.

Вони обидва мають досвід пошуків археологічних артефактів, тому тут є своя історія. Вони відчужені, але знаходять алібі до свого об'єднання, щоб знайти цей скарб,

– розповів Гай Річі для Entertainment Weekly.

Їхня подорож з кожним кроком переростає у щось епічне й таке, що може змінити їхні життя. Брат і сестра використовують знання з історії, вони розгадують стародавні підказки, намагаються випередити інших мисливців за скарбами та ухиляються від куль.



"Фонтан молодості" / Фото Apple TV+

Деталі створення

У березні 2023 року стало відомо, що над "Фонтаном молодості" працюватиме Декстер Флетчер. Та він покинув проєкт у січні 2024 року, а режисерське крісло зайняв Гай Річі.

Видається, що у цьому фільмі Гай Річі відійде від гангстерів і шпигунських трилерів, за які його знають найбільше, та покаже повномасштабну пригодницьку історію. Режисер поділився, що фільм дорогий – він утричі перевищує бюджет "Міністерства неджентльменської війни".



"Фонтан молодості" / Фото Apple TV+

Перший погляд на картину

2 квітня Apple Original Films опублікувала перший трейлер "Фонтану молодості", де показують взаємодію Портман і Кразінські як брата й сестри та випробовування, які на них чекають.

Трейлер вже зібрав понад 10 мільйонів та безліч коментарів. Кіноманам майбутній фільм нагадує пригоди Індіани Джонса та стрічку з Томом Голландом "Uncharted: Незвідане".

Найкращі секрети найважче знайти,

– йдеться в описі.

"Фонтан молодості": дивіться трейлер онлайн

Акторський склад

У "Фонтані молодості" зніматиметься зірковий склад – Джон Кразінські, якого у 2024 визнали найсексуальнішим чоловіком планети, та Наталі Портман. Їм належатимуть головні ролі. До акторського складу приєдналися Донал Глісон і Ейса Гонсалес, Лаз Алонсо, а також Аріан Моайєд і Кармен Еджого.

Дата виходу

Світова прем'єра "Фонтану молодості" запланована на 23 травня 2025 року на платформі Apple TV+.