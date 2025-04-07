Тому коли, як не сьогодні обирати для перегляду стрічки, у яких зіграв талановитий артист. У добірці Кіно 24 ми зібрали для вас топові трилери та бойовики, у яких зіграв Рассел.

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"Екзорцист Ватикану"

Це історія, натхненна реальними файлами розслідувань головного екзорциста Ватикану – отця Ґабріеля Аморта. У центрі сюжету абсолютно моторошна розповідь. Під час роботи над справою про одержимість демоном маленького хлопчика, отець Ґабріель дізнається про багатовікову змову Ватикану, яку церква наполегливо намагалася приховати.

"Екзорцист Ватикану": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загін дельта форс"

У центрі сюжету загін американського спецпідрозділу, який таємно висаджується на територію Філіппін для виконання секретної місії щодо порятунку важливого заручника. Несподівано ситуація приймає несподіваний оборот, і бійці змушені вступити в бій з великими силами супротивника, після чого живим залишається лише сержант Кінні – молодий морпіх.

"Загін дельта форс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сплячі пси"

За сюжетом, колишній детектив з розслідування вбивств проходить лікування провалів у пам'яті. Після того, як він відчув зміни у своїй голові, чоловік переглядає справу десятирічної давнини. Вона пов'язана із важким убивством професора коледжу. Цього разу справа набере ще більшої кількості барв.

"Сплячі пси": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, якщо ви не любите бойовики чи трилери, то ми зібрали для вас 3 смішні комедійні фільми для всієї сім'ї.