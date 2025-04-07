Окрім цього Джонсон розкритикував чинного премʼєра Кіра Стармера за рекомендацію драми. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Daily Mail.

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Джонсон вважає, що сюжет серіалу є брехливим. "Юнацтво" репрезентує субкультуру інцелів — інтернет-культури, члени якої вважають себе нездатними знайти романтичного або сексуального партнера, хоча прагнуть цього.

До речі, нещодавно 15-річний актор серіалу "Юнацтво" розповів про те, як повертався в школу після зйомок.

Експрем'єр зазначає, що у центрі сюжету "статевозрілі чоловіки по всій країні ризикували перетворитися на психопатів-жінконенависників, нездатних впоратися з найменшою романтичною відмовою". Однак, на його погляд, "історія не відповідає дійсності".

Я боюся, що діти завдають один одному ножових поранень, але в переважній більшості злочинці та постраждалі – це молоді чоловіки (понад 90% постраждалих, судячи з госпіталізації), і, на відміну від пари підлітків у цій драмі, жертвами та злочинцями є непропорційно молоді темношкірі чоловіки,

– пише Джонсон.

Він каже, що уся ця брехня дратує. Борис Джонсон не погоджується з думкою, що серіал є обов'язковим для перегляду у школах, як раніше заявив чинний прем'єр Кір Стармер.

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Він додав, що, на його досвіді, всі подібні ініціативи, засновані на драматизації, мають тенденцію гламуризувати ножові злочини у свідомості молодих людей і перетворювати по суті неприємну і буденну подію на фальшиву мелодраму про Ромео і Джульєтту.