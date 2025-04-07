Кроме этого Джонсон раскритиковал действующего премьера Кира Стармера за рекомендацию драмы. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Daily Mail.

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Борис Джонсон раскритиковал сериал "Юношество" на Netflix: что произошло

Джонсон считает, что сюжет сериала является лживым. "Юношество" представляет субкультуру инцелов - интернет-культуры, члены которой считают себя неспособными найти романтического или сексуального партнера, хотя стремятся к этому.

Кстати, недавно 15-летний актер сериала "Юношество" рассказал о том, как возвращался в школу после съемок.

Экс-премьер отмечает, что в центре сюжета "половозрелые мужчины по всей стране рисковали превратиться в психопатов-женоненавистников, неспособных справиться с малейшим романтическим отказом". Однако, на его взгляд, "история не соответствует действительности".

Я боюсь, что дети наносят друг другу ножевые ранения, но в подавляющем большинстве преступники и пострадавшие – это молодые мужчины (более 90% пострадавших, судя по госпитализации), и, в отличие от пары подростков в этой драме, жертвами и преступниками являются непропорционально молодые темнокожие мужчины,

– пишет Джонсон.

Он говорит, что вся эта ложь раздражает. Борис Джонсон не согласен с мнением, что сериал является обязательным для просмотра в школах, как ранее заявил действующий премьер Кир Стармер.

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Он добавил, что, на его опыте, все подобные инициативы, основанные на драматизации, имеют тенденцию гламуризировать ножевые преступления в сознании молодых людей и превращать по сути неприятное и обыденное событие в фальшивую мелодраму о Ромео и Джульетте.