Юный актер стал настоящей звездой после роли Джейми Миллера. Оуэн поделился, как ему было возвращаться в школу после съемок ленты. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание The New York Times.

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Оуэн Купер о возвращении к обычной учебе после съемок "Юношества"

Оуэн Купер признался, что возвращаться в школу после съемок было очень необычно. Он признался, что первые дни в школе казались ему настоящим безумием, и с каждым днем все начало становиться на свои места.

Младшие ученики кричали мое имя, бегали вокруг, тыкали пальцами. На второй день стало немного спокойнее, но все равно было странно,

– поделился Купер.

Актер признается, что сначала ему не очень нравился сценарий, но работа с командой изменила его мнение.

Перед каждой сценой я думал: "Я никогда не смогу сделать это снова, поэтому просто выложусь на полную",

– вспоминает он.

"Юношество": смотрите онлайн трейлер сериала

После выхода сериал "Юношество" быстро ворвался в топы. Лента набрала более 96 миллионов просмотров и даже перегнала "Бриджертонов" и "Очень странные дела" из рейтинга самых успешных англоязычных шоу Netflix.