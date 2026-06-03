Если вы в поиске качественной исторической ленты, то 24 Канал подобрал те, которые поразят сюжетом, актерской игрой и операторской работой.
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"Список Шиндлера", 1993
Рейтинг IMDb: 9,0
Это историческая драма Стивена Спилберга, которая основана на реальных событиях. Фильм рассказывает об Оскаре Шиндлере – немецком промышленнике, который во время Холокоста спас от гибели более тысячи польских евреев, устроив их рабочими на свои заводы.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма
"Оппенгеймер", 2023
Рейтинг IMDb: 8,2
Это биографическая и историческая драма о физике-теоретике Дж. Роберте Оппенгеймере, который руководил Манхэттенским проектом по созданию первой в мире ядерной бомбы. Фильм Кристофера Нолана демонстрирует триумф ученого в науке, тяжелые моральные дилеммы после бомбардировок Японии и дальнейшее политическое преследование во времена "Красной угрозы".
"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Темные времена", 2017
Рейтинг IMDb: 7,4
Фильм рассказывает о новоизбранном премьер-министре Великобритании – Уинстоне Черчиле, который оказался в очень сложной ситуации. На тот момент уже разгорелась Вторая мировая война. Франция уже упала из-за агрессии Гитлера, а Великобритания была следующей. На плечи Черчилля упала большая доля ответственности – спасти страну и людей.
"Темные времена": смотрите онлайн трейлер фильма
"На западном фронте без перемен", 2022
Рейтинг IMDb: 7,8
Фильм сняли по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. По сюжету, 17-летний немецкий юноша Пауль Боймер добровольно уходит на фронт Первой мировой войны. Он, как и его друзья, мечтали о героизме, и их романтические фантазии развеялись, когда они сталкиваются с голодом, холодом, ужасом бомбардировок и реками крови.
"На западном фронте без перемен": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще исторические фильмы можно посмотреть?
- "Наполеон";
- "Горькая жатва";
- "Король";
- "Мандела: долгий путь к свободе".
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