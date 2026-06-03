Если вы в поиске качественной исторической ленты, то 24 Канал подобрал те, которые поразят сюжетом, актерской игрой и операторской работой.

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"Список Шиндлера", 1993

Рейтинг IMDb: 9,0

Это историческая драма Стивена Спилберга, которая основана на реальных событиях. Фильм рассказывает об Оскаре Шиндлере – немецком промышленнике, который во время Холокоста спас от гибели более тысячи польских евреев, устроив их рабочими на свои заводы.

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"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оппенгеймер", 2023

Рейтинг IMDb: 8,2

Это биографическая и историческая драма о физике-теоретике Дж. Роберте Оппенгеймере, который руководил Манхэттенским проектом по созданию первой в мире ядерной бомбы. Фильм Кристофера Нолана демонстрирует триумф ученого в науке, тяжелые моральные дилеммы после бомбардировок Японии и дальнейшее политическое преследование во времена "Красной угрозы".

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Темные времена", 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Фильм рассказывает о новоизбранном премьер-министре Великобритании – Уинстоне Черчиле, который оказался в очень сложной ситуации. На тот момент уже разгорелась Вторая мировая война. Франция уже упала из-за агрессии Гитлера, а Великобритания была следующей. На плечи Черчилля упала большая доля ответственности – спасти страну и людей.

"Темные времена": смотрите онлайн трейлер фильма

"На западном фронте без перемен", 2022

Рейтинг IMDb: 7,8

Фильм сняли по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. По сюжету, 17-летний немецкий юноша Пауль Боймер добровольно уходит на фронт Первой мировой войны. Он, как и его друзья, мечтали о героизме, и их романтические фантазии развеялись, когда они сталкиваются с голодом, холодом, ужасом бомбардировок и реками крови.

"На западном фронте без перемен": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще исторические фильмы можно посмотреть?

"Наполеон";

"Горькая жатва";

"Король";

"Мандела: долгий путь к свободе".

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