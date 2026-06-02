Относительно недавно на платформе Netflix вышел американский комедийно-драматический сериал "Четыре времени года". 24 Канал уверен, что он вам точно понравится.

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"Четыре времени года" – что известно о сериале?

Сериал является современной адаптацией одноименного фильма 1981 года. Премьера сериала состоялась в 2025 году.

Рейтинг IMDb: 7,2

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Актерский состав:

Тина Фей – Кейт (острая на язык, однако часто выступает голосом здравого смысла в компании);

Уилл Форте – Джек (пытается поддерживать мир между друзьями);

Стив Карелл – Ник (успешный финансист, из-за которого возникает главный конфликт в сериале);

Колман Доминго – Дэнни (один из самых харизматичных персонажей сериала);

Марко Кальвани – Клод (муж Дэнни);

Эрика Хеннингсен – Джинни (девушка Ника, чье появление меняет динамику в компании друзей).

Количество сезонов: 2

Количество серий: 16

Сюжет сериала

В центре истории три супружеские пары, которые много дружат и вместе ездят на отдых четыре раза в год – каждое время года.

Но их мир рушится, когда одна пара решает расстаться. А еще больше усложняется, когда мужчина начинает встречаться с гораздо более молодой женщиной и берет ее с собой в совместные поездки. Из-за этого старые обиды, семейные проблемы и скрытые конфликты выходят наружу.

Сериал "Четыре времени года": смотрите онлайн трейлер сериала

Особенности сериала

Адаптация культового фильма, который значительно расширяет сюжет и персонажей;

В одном проекте собрались звезды таких лент: "Офис", "Эйфория", "Последний человек на Земле" и др;

Каждая часть сериала привязана к определенному времени года, которая связана с совместным отпуском друзей;

Сериал легко переходит от забавных ситуаций к серьезным разговорам о любви, старение и смерть.

Интересные факты

Автор оригинального фильма Алан Алда появился в сериале в камео-роли;

"Четыре времени года" стало одной из самых громких совместных работ Тины Фей и Стива Карелла после комедии "Свидание";

Многие зрители хвалили сериал за честный взгляд на долговременные отношения, дружбу и кризис среднего возраста.

"Четыре времени года" – это теплый, остроумный и одновременно немного грустный сериал о том, как меняются люди после 40–50 лет. Его главная сила заключается в живых диалогах, замечательной актерской игре и узнаваемых жизненных ситуаций для каждого из зрителей.