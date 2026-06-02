Відносно нещодавно на платформі Netflix вийшов американський комедійно-драматичний серіал "Чотири пори року". 24 Канал впевнений, що він вам точно сподобається.
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"Чотири пори року" – що відомо про серіал?
Серіал є сучасною адаптацією однойменного фільму 1981 року. Прем'єра серіалу відбулась у 2025 році.
Рейтинг IMDb: 7,2Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Акторський склад:
- Тіна Фей – Кейт (гостра на язик, однак часто виступає голосом здорового глузду у компанії);
- Вілл Форте – Джек (намагається підтримувати мир між друзями);
- Стів Карелл – Нік (успішний фінансист, через якого виникає головний конфлікт у серіалі);
- Колман Домінго – Денні (один із найхаризматичніших персонажів серіалу);
- Марко Кальвані – Клод (чоловік Денні);
- Еріка Геннінгсен – Джинні (дівчина Ніка, чия поява змінює динаміку у компанії друзів).
Кількість сезонів: 2
Кількість серій: 16
Сюжет серіалу
У центрі історії три подружні пари, які багато дружать і разом їздять на відпочинок чотири рази на рік – кожну пору року.
Та їхній світ руйнується, коли одна пара вирішує розлучитись. А ще більше ускладнюється, коли чоловік починає зустрічатись з набагато молодшою жінкою і бере її з собою у спільні поїздки. Через це старі образи, сімейні проблеми та приховані конфлікти виходять назовні.
Серіал "Чотири пори року": дивіться онлайн трейлер серіалу
Особливості серіалу
- Адаптація культового фільму, який значно розширює сюжет і персонажів;
- В одному проєкті зібрались зірки таких стрічок: "Офіс", "Ейфорія", "Остання людина на Землі" тощо;
- Кожна частина серіалу прив'язана до певної пори року, яка пов'язана зі спільною відпусткою друзів;
- Серіал легко переходить від кумедних ситуацій до серйозних розмов про кохання, старіння та смерть.
Цікаві факти
- Автор оригінального фільму Алан Алда з'явився в серіалі в камео-ролі;
- "Чотири пори року" стало однією з найгучніших спільних робіт Тіни Фей і Стіва Карелла після комедії "Побачення";
- Багато глядачів хвалили серіал за чесний погляд на довготривалі стосунки, дружбу та кризу середнього віку.
"Чотири пори року" – це теплий, дотепний і водночас трохи сумний серіал про те, як змінюються люди після 40–50 років. Його головна сила полягає у живих діалогах, чудовій акторській грі та впізнаваних життєвих ситуацій для кожного з глядачів.