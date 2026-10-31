Когда правда опаснее оружия: 6 политических триллеров, от которых трудно оторваться

В большой политике не всегда нужно оружие, чтобы начать войну. Иногда достаточно одной подписи, секретного документа или человека, который случайно узнал слишком много. А если кто-то решил рассказать правду, система, как правило, не спешит выражать благодарность.

24 Канал собрал шесть увлекательных фильмов на вечер о борьбе за власть, опасных тайнах и людях, которые осмелились бросить вызов системе.

"Железный занавес", 2025

Жанр: политический триллер, историческая драма.

IMDb: 6,2

Варшава, 1981 год. Британская профессор психиатрии Джоан Эндрюс приезжает в Польшу, чтобы прочитать лекцию, но случайно становится свидетельницей политического убийства. В стране вводится военное положение, границы закрываются, а сама женщина оказывается под прицелом спецслужб. Теперь вместо спокойного возвращения домой ей придется спасать собственную жизнь и попытаться донести до мира доказательства преступления. Командировка, мягко говоря, пошла не по плану.

Украинская премьера – 5 ноября 2026 года.

Что говорят критики: 95% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели особо отметили напряженную атмосферу и убедительную игру Лесли Мэнвилл. В то же время некоторые критики считают, что в середине история несколько теряет темп.



"Железный занавес": смотреть трейлер

"Темные времена", 2017

Жанр: историческая драма, политический триллер.

IMDb: 7,4

1940 год. Великобритания стоит перед угрозой нацистского вторжения, а новоназначенный премьер-министр Уинстон Черчилль должен решить, договариваться ли с Гитлером или продолжать борьбу. Политические оппоненты давят, союзники оказались в опасности, а времени на раздумья почти нет. Словом, первые рабочие недели Черчилля выдались не слишком спокойными.

Что говорят критики: 84% на Rotten Tomatoes. Главным достоинством фильма называют невероятное перевоплощение Гэри Олдмана, за которое актер получил "Оскар".



"Темные времена": смотреть трейлер

"Железная леди", 2011

Жанр: биографическая, политическая драма.

IMDb: 6,4

Маргарет Тэтчер вспоминает свой путь к власти, политические конфликты и решения, которые изменили Великобританию. В то же время за образом непоколебимой премьер-министрша постепенно раскрывается история женщины, которая заплатила высокую личную цену за карьеру.

Что говорят критики: всего 51% на Rotten Tomatoes. Обозреватели раскритиковали слишком скучный сюжет, однако игру Мерил Стрип назвали безупречной. Актриса получила за эту роль "Оскар".



"Железная леди": смотреть трейлер

"Цена правды", 2019

Жанр: исторический, политический триллер.

IMDb: 6,9

1933 год. Уэльский журналист Гарет Джонс отправляется в Советский Союз, чтобы проверить, что на самом деле происходит за красивыми рассказами о "советском чуде". Оказавшись в Украине, он становится свидетелем Голодомора. Теперь журналисту предстоит не только выжить, но и донести правду до мира, который отнюдь не спешит ее услышать.

Что говорят критики: 86% на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают важность истории и ее актуальность, хотя и обращают внимание на отдельные недостатки сценария.



"Цена правды": смотреть трейлер

"Секретное досье", 2017

Жанр: политический триллер, историческая драма.

IMDb: 7,2

1971 год. Журналисты The Washington Post получают возможность обнародовать секретные документы Пентагона, раскрывающие скрытые подробности участия США в войне во Вьетнаме. Однако публикация может стоить редакции всего. И теперь издательница Кэтрин Грэм и редактор Бен Брэдли должны решить, что важнее – собственная безопасность или право общества знать правду.

Что говорят критики: 88% на Rotten Tomatoes. Фильм Стивена Спилберга получили высокую оценку за напряженный сюжет, актерский ансамбль и актуальное исследование свободы прессы.

"Секретное досье": смотреть трейлер

"Нюрнберг", 2025

Жанр: историческая драма, психологический триллер.

IMDb: 7,3

После окончания Второй мировой войны американский психиатр Дуглас Келли получает задание оценить психическое состояние нацистских лидеров, ожидающих суда. Особое внимание он уделяет Герману Герингу – одному из ближайших соратников Гитлера. Их беседы превращаются в опасное психологическое противостояние, в котором манипуляции становятся не менее важными, чем доказательства.

Что говорят критики: 72% на Rotten Tomatoes. Обозреватели высоко оценили игру Рассела Кроу и психологическое напряжение, хотя некоторые отметили, что фильму не хватает глубины в исследовании сложной исторической темы.

"Нюрнберг": смотреть трейлер

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