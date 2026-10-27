Старые, но не избитые: 5 детективов из 90-х, которые заставят вас поломать голову

24 Канал собрал пять недооцененных детективов и триллеров 90-х, которые стоит добавить в список просмотра. Здесь вас ждут опасные аферы, загадочные убийства, роковые женщины и истории, в которых доверять нельзя практически никому.

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"Один ошибочный ход", 1992

Жанр: криминальный триллер, детектив, драма.

IMDb: 7,1

Трое опасных преступников после серии жестоких убийств бегут из Лос-Анджелеса в маленький городок в Арканзасе. Там их уже ждет местный шериф Дейл Диксон, который всю жизнь мечтал о настоящем масштабном расследовании. Казалось бы, что может противопоставить провинциальный правоохранитель опытным убийцам? Однако очень скоро выясняется, что у шерифа есть свои тайны, а это дело окажется для него гораздо более личным, чем можно было представить.

Что говорят критики: Фильм имеет 93% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят напряженную атмосферу, реалистичное изображение преступного мира и удачное сочетание жестокости с психологической драмой. Особо отмечают режиссерскую работу Карла Франклина.



"Один ошибочный шаг": смотреть трейлер

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"Прилорожный заведение", 1993

Жанр: криминальный триллер, неонуар.

IMDb: 7,0

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Бывший морской пехотинец Майкл в исполнении Николаса Кейджа ищет работу и случайно оказывается в маленьком городке. Там владелец бара принимает его за наемного убийцу и предлагает 10 тысяч долларов за устранение своей жены. Нормальный человек, наверное, немедленно уехал бы оттуда. Но герой решает немного подыграть ситуации. Проблемы начинаются, когда жена заказчика предлагает ему деньги за убийство мужа. А впоследствии в городке появляется настоящий киллер.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 95% положительных отзывов. Критики называют ее недооцененной жемчужиной неонуара, отмечают неожиданные сюжетные повороты, черный юмор и великолепную актерскую игру Кейджа и Денниса Хоппера.

"Придорожное заведение": смотреть трейлер

"Последнее искушение", 1994

Жанр: психологический триллер, криминал, неонуар.

IMDb: 7,0

Бриджит Грегори – женщина, которая прекрасно знает, что она хочет от жизни. И если для осуществления желаний нужно обмануть нескольких человек, то это, по ее мнению, лишь небольшие рабочие трудности. Однажды она похищает у мужа почти миллион долларов, полученных от незаконной сделки, и сбегает в маленький городок. Там Бриджит знакомится с доверчивым Майком, который быстро влюбляется в нее. Однако мужчина даже не подозревает, что стал частью опасного плана.

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Что говорят критики: Фильм имеет 94% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели особенно восхищаются игрой Линды Фиорентино, которая создала образ одной из самых хитрых роковых женщин в кино 90-х. Также критики хвалят остроумный сценарий и мрачную иронию.



"Последнее искушение": смотреть трейлер

"Испанский заключенный", 1997

Жанр: детектив, психологический триллер, криминальная драма.

IMDb: 7,1

Талантливый инженер Джо Росс разрабатывает секретную технологию, которая может принести его компании огромные прибыли. Однако вскоре мужчина начинает подозревать, что руководство планирует присвоить его изобретение. В этот момент Джо знакомится с загадочным богачом Джимми Деллом, который предлагает помощь. Но вместо решения проблем герой постепенно оказывается в центре сложной аферы, где каждый новый человек может оказаться мошенником. А когда его еще и начинают подозревать в убийстве, ситуация окончательно выходит из-под контроля.

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 89% положительных рецензий. Обозреватели отмечают мастерски продуманный сценарий Дэвида Мэмета, психологическое напряжение и многочисленные сюжетные ловушки. Некоторые критики даже сравнивают атмосферу фильма с работами Альфреда Хичкока.

"Испанский пленник": смотреть трейлер

"Нулевой эффект", 1998

Жанр: детектив, криминальный триллер, комедия.

IMDb: 6,8

Дэрил Зеро – гениальный частный детектив, способный распутать практически любое дело. Правда, есть одна небольшая проблема: мужчина совершенно не приспособлен к нормальному общению с людьми. Поэтому все контакты с внешним миром берет на себя его помощник Стив Арло. Однажды к детективу обращается состоятельный бизнесмен, которого годами шантажирует неизвестный. Зеро берется за расследование, однако неожиданно влюбляется в главную подозреваемую.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 66% положительных рецензий. Обозреватели отмечают необычный юмор, харизматичных персонажей и интересную попытку переосмыслить образ Шерлока Холмса. В то же время некоторые критики считают, что сценарию не хватает целостности.

"Нулевой эффект": смотреть трейлер

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