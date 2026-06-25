В материале 24 Канала мы собрали подборку лучших фильмов об исторических событиях. Среди них – как украинские проекты, так и зарубежные картины.
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"Щедрик"
Фильм украинской режиссерки Олеси Моргунец-Исаенко вышел 5 января 2023 года. Сюжет разворачивается вокруг трех семей – украинской, польской и еврейской. Все они объединены общей трагедией – войной. В жестокой ловушке оказываются дети, ведь карательные режимы СССР и Третьего рейха лишают их родителей.
"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильмаНе полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Важное место в картине занимает тема музыки и "Щедрика". Несмотря на жестокое перевоспитание, девочка по имени Ярослава хранит мелодию на протяжении десятилетий, стремясь через неё передать идею единства и примирения между людьми.
"Пианист"
Премьера фильма "Пианист" состоялась в 2002 году. Это картина режиссёра Романа Полянского, известного также по фильму "Китайский квартал". Картина стала одной из самых успешных по рейтингам IMDb.
"Пианист": смотрите онлайн трейлер фильма
В центре сюжета – Владислав Шпильман, польский пианист еврейского происхождения, который во время Второй мировой войны оказывается в варшавском гетто. Несмотря на ужасные обстоятельства, он пытается сохранить человечность и жажду жизни.
"Круты 1918"
Еще один украинский исторический фильм вышел в феврале 2019 года. Это история о сражении под Крутами зимой 1918 года, когда молодые курсанты Украинской Народной Республики противостояли войскам Советской России.
Главные роли в картине исполнили Евгений Ламах, Александр Пискунов, Андрей Фединчик, Алексей Тритенко, Роман Ясиновский и другие.
"Круты 1918": смотрите онлайн трейлер фильма
"Темные времена"
Еще одна картина вышла на экраны в 2017 году – британская историко-биографическая драма режиссера Джо Райта. Фильм рассказывает о первых месяцах пребывания Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны.
Главную роль исполнил Гэри Олдман, также в фильме снялись Кристин Скотт Томас и другие.
"Тёмные времена": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дюнкерк"
В том же году вышел фильм "Дюнкерк" режиссера Кристофера Нолана. В главных ролях – Том Харди, Марк Райланс, Гарри Стайлз и другие.
"Дюнкерк": смотрите онлайн трейлер фильма
В центре сюжета – эвакуация более 300 тысяч союзных солдат из Дюнкерка во время Второй мировой войны.