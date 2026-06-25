У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найкращих фільмів про історичні події. Серед них – як українські проєкти, так і міжнародні стрічки.

Радимо Дженніфер Еністон обурилася через спробу виставити на аукціон її лист до покійного Меттью Перрі

"Щедрик"

Фільм української режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко вийшов 5 січня 2023 року. Сюжет розгортається навколо трьох родин – української, польської та єврейської. Усі вони об'єднані спільною трагедією – війною. У жорстокій пастці опиняються діти, адже каральні режими СРСР і Третього рейху позбавляють їх батьків.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

Важливе місце у стрічці посідає тема музики та "Щедрика". Попри жорстоке перевиховання, дівчинка на ім'я Ярослава зберігає мелодію крізь десятиліття, прагнучи через неї передати ідею єдності та примирення між людьми.

"Піаніст"

Прем'єра фільму "Піаніст" відбулася у 2002 році. Це стрічка режисера Романа Полянського, відомого також за фільмом "Китайський квартал". Картина стала однією з найуспішніших за рейтингами IMDb.

"Піаніст": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – Владислав Шпільман, польський піаніст єврейського походження, який під час Другої світової війни опиняється у варшавському гетто. Попри жахливі обставини, він намагається зберегти людяність і жагу до життя.

"Крути 1918"

Ще один український історичний фільм вийшов у лютому 2019 року. Це історія про бій під Крутами взимку 1918 року, коли молоді курсанти Української Народної Республіки протистояли військам Радянської Росії.

Головні ролі у стрічці виконали Євгеній Ламах, Олександр Піскунов, Андрій Федінчик, Олексій Тритенко, Роман Ясіновський та інші.

"Крути 1918": дивіться онлайн трейлер фільму

"Темні часи"

Ще одна стрічка побачила світ у 2017 році – британська історико-біографічна драма режисера Джо Райта. Фільм розповідає про перші місяці перебування Вінстона Черчилля на посаді прем'єр-міністра Великої Британії на початку Другої світової війни.

Головну роль виконав Ґері Олдмен, також у фільмі зіграли Крістін Скотт Томас та інші.

"Темні часи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюнкерк"

Того ж року вийшов фільм "Дюнкерк" режисера Крістофера Нолана. У головних ролях – Том Гарді, Марк Райланс, Гаррі Стайлз та інші.

"Дюнкерк": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – евакуація понад 300 тисяч союзних солдатів із Дюнкерка під час Другої світової війни.