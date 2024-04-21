Кино 24 подготовило 3 исторических сериала на Netflix. Если вы хотите почувствовать исторический дух, то эти сериалы точно для вас.

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"Корона"

В 1947 году принцесса Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, потомка королевы Виктории, подготовив почву для неожиданного поворота событий. После трагической смерти отца, произошедшей всего два года спустя, Елизавета стала королевой Великобритании. Несмотря на экономические трудности и политические разногласия, молодая монархиня, теперь известная как Елизавета II, прибегла к решительным действиям, которые в конце концов привели к новой эре процветания Соединенного Королевства.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

"Марко Поло"

В сериале "Марко Поло" зрители отправляются в увлекательное путешествие вместе с бесстрашным итальянским путешественником. Марко, известен своей храбростью и любовью к приключениям, много путешествовал и имеет жажду знаний о различных культурах.

В этой истории, разворачивающейся в конце 13 века, молодой венецианский купец по имени Марко Поло в сопровождении отца и дяди отправляется в торговую экспедицию вдоль Шелкового пути. Путешествие приводит их во дворец монгольского хана Хубилая, где безжалостный правитель очаровывается остротой наблюдательности и умом юноши. В обмен на разрешение на торговлю родственники Марко предлагают его хану в служение.

Зрители перенесутся в историю, полную приключениями известного путешественника при дворе хана Хубилая. Сериал исследует темы жадности, предательства, любви и борьбы, которые доминируют в сюжете.

"Марко Поло": смотрите онлайн трейлер сериала

"Викинги: Вальгалла"

В этом сериале действие разворачивается через 100 лет после оригинального сериала, в котором зрители отправятся в путешествие по событиям, ознаменовавшим упадок эпохи викингов. История разворачивается в начале 11 века, когда английский король Этельред II Веселый приказывает жестоко истребить датчан, пытаясь избавить острова от скандинавских захватчиков. Однако это лишь еще больше обостряет отношения между двумя народами. Тем временем норвежские и датские викинги под предводительством короля Канута Великого готовятся к возмездному походу на Англию. Кроме того, уроженец Исландии Лейф Эрикссон собирается отправиться в путешествие через Северную Атлантику, чтобы открыть новые территории.

"Викинги: Вальгалла": смотрите онлайн трейлер сериала

Почувствуйте дух истории вместе с этими сериалами от Netflix. Приятного просмотра!