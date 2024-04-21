Кіно 24 підготувало 3 історичних серіали на Netflix. Якщо ви хочете відчути історичний дух, то ці серіали точно для вас.

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"Корона"

У 1947 році принцеса Єлизавета вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена, нащадка королеви Вікторії, підготувавши підґрунтя для несподіваного повороту подій. Після трагічної смерті батька, що сталася всього два роки потому, Єлизавета стала королевою Великої Британії. Незважаючи на економічні труднощі та політичні розбіжності, молода монархиня, тепер відома як Єлизавета ІІ, вдалася до рішучих дій, які врешті-решт призвели до нової ери процвітання Сполученого Королівства.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Марко Поло"

У серіалі "Марко Поло" глядачі вирушають у захопливу подорож разом із безстрашним італійським мандрівником. Марко, відомий своєю хоробрістю та любов'ю до пригод, багато подорожував і має жагу до знань про різні культури.

У цій історії, що розгортається наприкінці 13 століття, молодий венеціанський купець на ім'я Марко Поло у супроводі батька та дядька вирушає у торговельну експедицію вздовж Шовкового шляху. Подорож приводить їх до палацу монгольського хана Хубілая, де безжалісний правитель зачаровується гостротою спостережливості та розумом юнака. В обмін на дозвіл на торгівлю родичі Марко пропонують його хану в служіння.

Глядачі перенесуться у історію, сповнену пригодами відомого мандрівника при дворі хана Хубілая. Серіал досліджує теми жадібності, зради, кохання та боротьби, які домінують у сюжеті.

"Марко Поло": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вікінги: Вальгалла"

У цьому серіалі дія розгортається через 100 років після оригінального серіалу, в якому глядачі вирушать у подорож подіями, що ознаменували занепад епохи вікінгів. Історія розгортається на початку 11 століття, коли англійський король Етельред II Веселий наказує жорстоко винищити данців, намагаючись позбавити острови від скандинавських загарбників. Однак це лише ще більше загострює відносини між двома народами. Тим часом норвезькі та данські вікінги під проводом короля Канута Великого готуються до відплатного походу на Англію. Крім того, уродженець Ісландії Лейф Ерікссон збирається вирушити у подорож через Північну Атлантику, щоб відкрити нові території.

"Вікінги: Вальгалла": дивіться онлайн трейлер серіалу

Відчуйте дух історії разом з цими серіалами від Netflix. Приємного перегляду!