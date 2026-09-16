Если именно такого культурного "недосыпа" вам не хватало, то 24 Канал собрал сериалы именно с таким настроением. Вы точно не сможете оторваться, пока не узнаете все тайны.
"Охотники"
Годы: 2020 – 2023
Жанр: историческая драма, триллер, альтернативная история
IMDb: 7,2
Нью-Йорк, 1977 год. Молодой Джон узнает о тайной группе людей, которые охотятся за нацистами, поселившимися в США после Второй мировой войны и теперь якобы готовящими Четвертый рейх. Во главе команды – загадочный Мейер Офферман в исполнении Аль Пачино.
Что говорят критики и зрители: на Rotten Tomatoes – 68% от критиков и 63% от аудитории. Обозреватели хвалили стиль, актеров и смелую концепцию, но части критиков не понравилось, как сериал обращается с реальной исторической трагедией.
"Охотники": смотреть трейлер
"Тюдоры"
Годы: 2007 – 2010
Жанр: историческая драма, мелодрама
IMDb: 8,1
Молодой Генрих VIII правит Англией, конфликтует с церковью, заводит романы и меняет жен с такой скоростью, что современные приложения для знакомств нервно курят в стороне.
В центре истории – его отношения с Екатериной Арагонской, Анной Болейн, кардиналом Уолси, Томасом Мором и другими людьми, которым посчастливилось – или очень не посчастливилось – оказаться рядом с королем.
Что говорят критики и зрители: Rotten Tomatoes дает сериалу 69% от критиков и 83% от зрителей. Историческую точность здесь регулярно приносили в жертву драме, зато интриг, романов и красивых костюмов хватает с головой.
"Тюдоры": смотреть трейлер
"Чужестранка"
Годы: 2014 – 2026
Жанр: историческая драма, мелодрама, фэнтези, приключения
IMDb: 8,3
Медсестра Клэр Рэндалл после Второй мировой войны отправляется с мужем в Шотландию, прикасается к загадочному камню – и вдруг оказывается в 1743 году.
Там ее уже ждут война, опасность и шотландец Джейми Фрейзер. И вот теперь Клэр приходится решать не только, как вернуться домой, но и хочет ли она туда вообще.
Что говорят критики и зрители: 91% от критиков и 81% от аудитории на Rotten Tomatoes. Особенно хвалят химию между Катрионой Балф и Сэмом Хьюэном, масштаб и сочетание истории с романтикой.
"Чужестранка": смотреть трейлер
"Сэндитон"
Годы: 2019 – 2023
Жанр: историческая драма, мелодрама
IMDb: 7,6
Сериал основан на незаконченном романе Джейн Остин. Молодая Шарлотта Хейвуд приезжает в приморский городок Сэндитон, который пытаются превратить в модный курорт.
Далее – богатые семьи, красивые мужчины, деньги, сплетни и романтические проблемы. То есть XIX век, но без инстаграма – поэтому людям приходится портить друг другу жизнь лично.
Что говорят критики и зрители: Rotten Tomatoes – 82% от критиков и 85% от зрителей. Почему третий сезон получил от критиков все 100%.
"Сандитон": смотреть трейлер
"Позолоченный век"
Годы: 2022 – по настоящее время
Жанр: историческая драма
IMDb: 8,1
Нью-Йорк 1880-х годов. Здесь главная война ведется не мечами, а деньгами, фамилиями и приглашениями на "правильные" ужины. Молодая Мариан Брук переезжает к своим состоятельным тетям и попадает прямо в центр противостояния старой аристократии и нуворишей Расселов. Особенно Берта Рассел, которая очень хочет попасть в высший свет – и явно не собирается ждать, пока ее кто-то туда вежливо пригласит.
Что говорят критики и зрители: сериал имеет 89% от критиков и 70% от аудитории на Rotten Tomatoes. Хвалят прежде всего актерский состав, роскошную картинку и социальные интриги.
"Позолоченный век": смотреть трейлер
У нас для вас есть подборка триллеров, если захочется еще чего-то интересного.