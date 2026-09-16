ТОП исторических сериалов, которые беззастенчиво лишат вас сна

Исторические сериалы обладают одной коварной особенностью: включаешь их якобы "для общего развития", а в три часа ночи уже переживаешь, женится ли Генрих VIII еще раз и кто кого не пригласил на ужин в Нью-Йорке XIX века.

Если именно такого культурного "недосыпа" вам не хватало, то 24 Канал собрал сериалы именно с таким настроением. Вы точно не сможете оторваться, пока не узнаете все тайны.

"Охотники"

Годы: 2020 – 2023

Жанр: историческая драма, триллер, альтернативная история

IMDb: 7,2

Нью-Йорк, 1977 год. Молодой Джон узнает о тайной группе людей, которые охотятся за нацистами, поселившимися в США после Второй мировой войны и теперь якобы готовящими Четвертый рейх. Во главе команды – загадочный Мейер Офферман в исполнении Аль Пачино.

Что говорят критики и зрители: на Rotten Tomatoes – 68% от критиков и 63% от аудитории. Обозреватели хвалили стиль, актеров и смелую концепцию, но части критиков не понравилось, как сериал обращается с реальной исторической трагедией.

"Охотники": смотреть трейлер

"Тюдоры"

Годы: 2007 – 2010

Жанр: историческая драма, мелодрама

IMDb: 8,1

Молодой Генрих VIII правит Англией, конфликтует с церковью, заводит романы и меняет жен с такой скоростью, что современные приложения для знакомств нервно курят в стороне.

В центре истории – его отношения с Екатериной Арагонской, Анной Болейн, кардиналом Уолси, Томасом Мором и другими людьми, которым посчастливилось – или очень не посчастливилось – оказаться рядом с королем.

Что говорят критики и зрители: Rotten Tomatoes дает сериалу 69% от критиков и 83% от зрителей. Историческую точность здесь регулярно приносили в жертву драме, зато интриг, романов и красивых костюмов хватает с головой.

"Тюдоры": смотреть трейлер

"Чужестранка"

Годы: 2014 – 2026

Жанр: историческая драма, мелодрама, фэнтези, приключения

IMDb: 8,3

Медсестра Клэр Рэндалл после Второй мировой войны отправляется с мужем в Шотландию, прикасается к загадочному камню – и вдруг оказывается в 1743 году.

Там ее уже ждут война, опасность и шотландец Джейми Фрейзер. И вот теперь Клэр приходится решать не только, как вернуться домой, но и хочет ли она туда вообще.

Что говорят критики и зрители: 91% от критиков и 81% от аудитории на Rotten Tomatoes. Особенно хвалят химию между Катрионой Балф и Сэмом Хьюэном, масштаб и сочетание истории с романтикой.

"Чужестранка": смотреть трейлер

"Сэндитон"

Годы: 2019 – 2023

Жанр: историческая драма, мелодрама

IMDb: 7,6

Сериал основан на незаконченном романе Джейн Остин. Молодая Шарлотта Хейвуд приезжает в приморский городок Сэндитон, который пытаются превратить в модный курорт.

Далее – богатые семьи, красивые мужчины, деньги, сплетни и романтические проблемы. То есть XIX век, но без инстаграма – поэтому людям приходится портить друг другу жизнь лично.

Что говорят критики и зрители: Rotten Tomatoes – 82% от критиков и 85% от зрителей. Почему третий сезон получил от критиков все 100%.

"Сандитон": смотреть трейлер

"Позолоченный век"

Годы: 2022 – по настоящее время

Жанр: историческая драма

IMDb: 8,1

Нью-Йорк 1880-х годов. Здесь главная война ведется не мечами, а деньгами, фамилиями и приглашениями на "правильные" ужины. Молодая Мариан Брук переезжает к своим состоятельным тетям и попадает прямо в центр противостояния старой аристократии и нуворишей Расселов. Особенно Берта Рассел, которая очень хочет попасть в высший свет – и явно не собирается ждать, пока ее кто-то туда вежливо пригласит.

Что говорят критики и зрители: сериал имеет 89% от критиков и 70% от аудитории на Rotten Tomatoes. Хвалят прежде всего актерский состав, роскошную картинку и социальные интриги.

"Позолоченный век": смотреть трейлер

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