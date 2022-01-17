Историческую драму ORTALAN Наримана Алиева отобрали на копродукционный рынок в Берлине

Будущий фильм Наримана Алиева ORTALAN стал одним из 19 проектов, избравших среди 295 заявок официального отбора Берлинского копродукционного кинорынка (Berlinale Co-Production Market). Больше об этом читайте в материале.

Ежегодно в копродукционный рынок в Берлине попадает около 30 тщательно отобранных будущих полнометражных фильмов. В 2022 году событие состоится онлайн. Об этом Кино 24 сообщила пресс-служба фильма.

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Известно, что 19-й Берлинский копродукционный кинорынок – это одно из самых больших индустриальных событий в Европе. В его рамках встретятся около 550 продюсеров и инвесторов с опытом международной копродукции для обсуждения новых проектов и нетворкинга с профессионалами-единомышленниками.

Это позволяет привлечь к проекту широкое внимание, – Нариман Алиев

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"Берлинский копродукционный кинорынок является одной из крупнейших площадок в мире для поиска международных партнеров, которые присоединятся к совместному производству. Я рад, что ORTALAN попал в официальный отбор кинорынка. Это дает возможность привлечь к проекту широкое внимание потенциальных партнеров. Вообще это важный и необходимый этап работы над фильмом, ведь именно сейчас мы закладываем фундамент для дальнейшей реализации потенциала работы", – прокомментировал режиссер ORTALAN Нариман Алиев.

Berlinale Co-Production Market состоится с 12 по 16 февраля 2022 года.

Сюжет фильма ORTALAN и творческая команда

ORTALAN – историческая драма о депортации крымскотатарского народа. События фильма проходят в Крыму в мае 1944 года. Юноша Исмаил, вернувшись с гор, встречает свою деревню опустевшей. Растерянный, он отправляется на поиски родных и ответов.

Продюсеры фильма – Владимир Яценко и Анна Соболевская, соучредители кинопродакшена ForeFilms, который будет заниматься производством фильма.

Что известно о Наримане Алиеве

. Ранее проект картины занял второе место в категории игровых полнометражных фильмов художественной и культурной значимости Семнадцатого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по кино и получил грант от Украинского культурного фонда на написание сценария. Также осенью 2021 года Ortalan представили на кинорынке Connecting Cottbus, где он получил награду Avanpost Pitch Packaging Award.

Нариман Алиев – режиссер, сценарист, член Украинской и Европейской киноакадемий, автор и ведущий подкаста Mincultpryvit. Его полнометражный дебют, фильм "Домой", был впервые показан в рамках секции "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, получил Гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля и был избран в качестве национального кандидата на премию Оскар от Украины в 2019 году.