Щороку до копродукційного ринку в Берліні потрапляє близько 30 ретельно відібраних майбутніх повнометражних фільмів. У 2022 році подія відбудеться онлайн. Про це Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.
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Відомо, що 19-й Берлінський копродукційний кіноринок – це одна з найбільших індустрійних подій в Європі. У її межах зустрінуться майже 550 продюсерів та інвесторів із досвідом міжнародної копродукції для обговорення нових проєктів та нетворкінгу з професіоналами-однодумцями.
Це дає можливість привернути до проєкту широку увагу, – Наріман Алієв
"Берлінський копродукційний кіноринок є одним із найбільших майданчиків у світі для пошуку міжнародних партнерів, які долучаться до спільного виробництва. Я радий, що ORTALAN потрапив до офіційного відбору кіноринку. Це дає можливість привернути до проєкту широку увагу потенційних партнерів. Взагалі, це важливий та необхідний етап роботи над фільмом, адже саме зараз ми закладаємо фундамент для подальшої реалізації потенціалу роботи", – прокоментував режисер фільму ORTALAN Наріман Алієв.
Berlinale Co-Production Market відбудеться з 12 по 16 лютого 2022 року.
Сюжет фільму ORTALAN та творча команда
ORTALAN – історична драма про депортацію кримськотатарського народу. Події фільму відбуваються в Криму у травні 1944 року. Юнак Ісмаїл, повернувшись з гір, зустрічає своє село спорожнілим. Розгублений, він вирушає на пошуки рідних та відповідей.
Продюсери фільму – Володимир Яценко та Анна Соболевська, співзасновники кінопродакшену ForeFilms, який займатиметься виробництвом фільму.
Що відомо про Нарімана Алієва
Наріман Алієв – режисер, сценарист, член Української та Європейської кіноакадемій, автор та ведучий подкасту Mincultpryvit. Його повнометражний дебют, фільм "Додому", був вперше показана у межах секції "Особливий погляд" 72-го Каннського кінофестивалю, здобула Гран-прі 10го Одеського міжнародного кінофестивалю та була обрана у якості національного кандидата на премію Оскар від України у 2019 році.