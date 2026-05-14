Они закрутили роман на съемочной площадке, а потом поженились: 4 звездные истории любви

Часто так бывает, что творческие люди находят вторую половинку не в кафе или в соцсетях, а их сводит работа. И таких историй в украинском шоу-бизнесе есть немало.

Сегодня расскажем о некоторых из них, ведь истории любви, которые возникли на съемочной площадке, звучат очень романтично и неординарно.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик

Пара познакомилась на съемочной площадке. Актеры снимались в сериале "Клан ювелиров", где играли влюбленную пару. Наталья рассказывала, что почти сразу почувствовала, что Андрей – тот самый, с которым она хочет создать семью. В тот момент актер был женат, и ради Денисенко развелся с женой. Фединчик сделал предложение актрисе во время полета на самолете.

В 2017 году они поженились на Мальдивах. Позже у супругов родился сын.

Свадьба Денисенко и Фединчика / Фото из соцсетей

В июле 2025 года женщина подтвердила развод с Андреем. Причиной называли отсутствие взаимопонимания и потеря чувств.

Впоследствии Денисенко дала интервью Маше Ефросининой где рассказала, что причиной развода с Андреем Фединчиком стали обиды из-за его ревности и ответственность за семью, которая была в основном на ней.

Через некоторое время на интервью пришел и Андрей Фединчик. Он рассказал, что хотел сохранить семью, но узнал, что Денисенко уже находилась в отношениях с другим мужчиной.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Актеры также познакомились на съемочной площадке. Их история любви пережила немало. Они вместе снимались в ряде сериалов: "Бессмертник", "Ничто не случается дважды" и "Скорая помощь". В 2015 году они сообщили о своих отношениях официально, а в 2019 – поженились.

У супругов было много планов, однако болезнь Екатерины все перечеркнула. Актриса длительное время страдала от головных болей. Звезда оказалась даже на грани жизни и смерти из-за сепсиса: в результате заражения пострадали легкие, печень и сердце актрисы.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото из соцсетей

Валентин сегодня продолжает сниматься, однако постоянно поддерживает жену в сложный для нее период.

Дарья Легейда-Сова и Дмитрий Сова

Они познакомились в 2020 году на съемочной площадке, а поженились через год. Пара устроила церемонию на берегу Днепра летом 2021 года.

Дарья Легейда-Сова и Дмитрий Сова / Фото из соцсетей

Отец и муж актрисы сегодня находятся на фронте. Сама актриса говорила, что рассматривает возможность службы в ВСУ как оператор дронов из-за проблем со здоровьем, которые мешают ей стать боевым медиком.

Юлия Буйновская и Егор Козлов

А эта актерская пара познакомилась на кастинге одного сериала. Они оба получили роли, поэтому съемочная площадка стала для них началом истории любви.

Буйновская и Козлов поженились в 2022 году, во вторую годовщину отношений. Свадьба была скромной, рядом с невестами были только близкие люди.

Юлия Буйновская и Егор Козлов / Фото из соцсетей

Актриса делилась, что в их паре бывают сложные моменты, но важно разговаривать, ведь стресс, война и многие другие турбулентные моменты могут разрушить все чувства.

Кто из украинских актеров не женат?

Константин Октябрьский недавно сообщил, что разошелся с женой. Женщина стала инициатором этого шага. Актер предполагает, что причиной развода стало то, что он не давал своей жене достаточно любви, уважения и чувств. Интересно, что за 10 лет брака пара уже разводилась, а потом снова поженилась. Однако сейчас актер находится в статусе холостяка.

Татьяна Злова около 1,5 года актриса находилась в отношениях со звездным коллегой – Богданом Буйлуком. Они познакомились на съемочной площадке во время съемок сериала "Никто не идеален". К сожалению, эта история любви не закончилась счастливым концом. Каждый из пары пошел своим путем.