Гриша Решетник и Филипп Коляденко озвучили героев культового мультфильма "История игрушек"

Disney и Pixar представляют новую часть культовой анимационной франшизы – "История игрушек 5". К украинскому дубляжу фильма присоединились телеведущий Григорий Решетник и музыкант Филипп Коляденко.

В материале 24 Канала рассказываем об озвучке фильма. Кроме того,, представим трейлер и поделимся, тем, что известно о героях новой главы культовой истории.

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Гриша Решетник и Филипп Коляденко озвучили мультфильм "История игрушек": подробности

Для Григория Решетника участие в новой части станет возвращением к уже знакомой роли. Телеведущий снова озвучит папу Бонни – персонажа, которому он подарил свой голос в предыдущих фильмах франшизы.

К команде дубляжа также присоединился музыкант, продюсер и основатель творческого союза Phil It Филипп Коляденко. Для него это первый опыт участия в дубляже анимационных фильмов.

О чем будет "История игрушек" на этот раз?

В новой главе культовой истории Базз, Вуди, Джесси и их друзья сталкиваются с неожиданной соперницей – Лилипад, высокотехнологичным планшетом в форме лягушки, который переворачивает их мир с ног на голову.

"История игрушек 5": смотрите трейлер онлайн

Она становится настоящим испытанием для старых героев, заставляя их снова объединиться, чтобы спасти любимый мир детства. Тем временем к команде присоединяется новый забавный герой – Сухоштанько – игрушка, которая должна приучать малышей к горшку.

Кто еще работает над анимационным фильмом?

Режиссерами фильма стали Эндрю Стентон – один из создателей франшизы «История игрушек», режиссер "ВОЛЛ-И", "В поисках Немо" и "В поисках Дори" – и Кенна Харрис, известная по короткометражной анимации "Чао, Альберто".

В саундтрек фильма вошла оригинальная песня "I Knew It, I Knew You" в исполнении Тейлор Свифт. Также к работе над музыкой вернулся обладатель премии Оскар Рэнди Ньюман.

Смотрите "История игрушек 5" в кинотеатрах с 18 июня.