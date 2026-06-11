На стриминговой платформе Netflix сериал возглавил список самых популярных лент, которые выбирают для просмотра зрители. В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете, первоисточнике этой истории и актерах.

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"Свидетель" – новая криминальная драма, которую можно смотреть на Netflix

Сюжет разворачивается вокруг реальной трагедии Рэйчел Никелл, которую жестоко убили в 1992 году в Лондоне неподалеку от Уимблдонского парка. Свидетелем этого страшного преступления стал ее сын Алекс, которого нашли рядом с телом матери. На тот момент мальчику было всего два года.

"Свидетель": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Сериал не только рассказывает о самой трагедии, но и показывает, как во время расследования под подозрение могут попасть совершенно непричастные люди.

В конце концов правоохранителям удалось установить личность настоящего убийцы. Кроме того, лента сосредотачивается на том, как сын и муж Рейчел переживали невосполнимую потерю и пытались справиться с болью после ее гибели.

Кому идеально подойдет для просмотра эта история?

Этот британский сериал вышел 4 июня 2026 года. Он прекрасно подходит для просмотра за один вечер, ведь состоит всего из трех эпизодов общей продолжительностью около 2,5 часов. В то же время зрители получают возможность окунуться в увлекательную историю, основанную на реальных событиях.

В главных ролях – Джордан Болгер, Макс Финчем, Нил Маскелл, Кевин Элдон, Джасая Уильямс и Джеймс Драйден.

Сериал сочетает элементы криминальной драмы – именно то, что так ценят поклонники этого жанра. Если вы ищете качественную и напряженную историю, которую можно пересмотреть всего за один вечер, эта лента станет отличным выбором.