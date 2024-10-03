История братьев, убивших своих родителей: стоит ли смотреть новую криминальную драму Netflix

На Netflix 19 сентября состоялась премьера криминального сериала "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов". Это второй сезон антологии "Монстр", автором которой является Райан Мерфи. Первая часть рассказывала о Джеффри Дамере.

Второй сезон сериала, как и первый, основан на реальной истории. Речь идет о братьях Лайла и Эрика Менендесов, которых в 1996 году приговорили к пожизненному заключению за убийство своих родителей. Кино 24 расскажет о сериале и его героях подробнее.

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Кто такие братья Менендесы

Джозеф Лайл Менендес и Эрик Гейлен Менендес – братья, убившие собственных родителей Хосе и Китти Менендесов. Юноши, которым в то время было 21 и 18 лет соответственно, совершили преступление 20 августа 1989 года, выстрелив в родителей с близкого расстояния в их имении в Беверли-Хиллз.

Сторона обвинения утверждала, что братья убили родителей с целью унаследовать их состояние. Тогда как Лайл и Эрик убеждали, что сделали это из-за лет физического и сексуального насилия со стороны отца и равнодушия матери.

В 1996 году присяжные признали братьев виновными в убийстве первой степени. Менендесов приговорили к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения. Об их деле гудела пресса в США в 90-х.

О чем рассказывает сериал

Райан Мерфи и Netflix показывают историю братьев Менендесов с разных сторон, чтобы разобраться, для чего они убили родителей. События разворачиваются с точки зрения родителей, братьев и их родственников. Здесь показали и то, как Лайл и Эрик тратили средства после убийства, их, вероятно, сложное детство в насилии и травмах, как разворачивались отношения родителей и их брак, а также арест и судебный процесс.

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов": смотрите трейлер онлайн

Главные роли исполнили Николас Чавес (Лайл) и Купер Кох (Эрик), Хавьер Бардем (Хосе) и Хлоя Севиньи (Китти).

Как реагируют на сериал

Сериал вышел 19 сентября и стал одним из самых популярных на Netflix. Он до сих пор занимает первые места во многих странах прямо сейчас.

В то же время критики не так положительно высказываются о втором сезоне "Монстров". Рецензенты Guardian назвали сериал "изнурительным и повторяющимся". Даже качественная актерская игра не смогла спасти от длительного и затянутого дела, которое надоедает зрителю из-за постоянных повторов. По мнению критиков, это кино должно было бы стать многогранным, но стало непоследовательным. И даже лучшие элементы сериала не спасают ситуацию, а делают хуже.



Семья Менендес в сериале / Кадр из сериала

Интересно, что о сериале отозвался один из братьев – Эрик Менендес. Его заявление опубликовали через день после премьеры.

"Я считал, что уже прошло то время, когда Лайла изображали лживо и искаженно, создавали его карикатуру, основанную на ужасной и откровенной лжи, которую распространяет сериал. Я могу лишь считать, что они сделали это намеренно. Мне грустно осознавать, что нечестное изображение Netflix трагедий, связанных с нашим преступлением, вернуло нас назад во времени, к эпохе, когда обвинение строило дело на системе убеждений, что мужчины не бывают жертвами сексуального насилия, и что мужчины переживают травму изнасилования иначе, чем женщины", – добавил Эрик Менендес.