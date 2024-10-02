В нашей подборке вы найдете разнообразные жанры – от драм до комедий, от триллеров до фантастики. Независимо от того, хотите ли вы окунуться в мир загадочных детективов, или насладиться легким романтическим сюжетом, здесь найдется что-то для каждого.

Смотрите также Ирония и интрига: 7 детективов, которые не позволят вам оторваться от просмотра

Самые популярные сериалы на Netflix

"Чудовище"

Джеффри Дамер, один из самых известных серийных убийц в истории США, убивал людей, оставляя за собой след из 17 жертв – подростков и молодых мужчин. Его методы поражали своей жестокостью, но еще более поразительным является то, как ему удалось избегать ареста в течение такого длительного времени.

Дамер использовал различные тактики, чтобы заманить своих жертв. На протяжении всей своей карьеры Дамер неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, но благодаря манипуляциям, хитростям и определенной удаче, ему удавалось избежать наказания.

"Чудовище": смотрите онлайн трейлер сериала

"Никто этого не хочет" 1 сезон

Увлекательная история об агностической авторке, которая внезапно влюбляется в одинокого раввина. Их встреча становится неожиданным поворотом в жизни обоих, ведь взгляды на веру и жизнь у них очень отличаются.

Интересно, не станут ли разные взгляды помехой их счастью?

"Никто этого не хочет": смотрите онлайн трейлер сериала

"Великолепная пара"

Амелия Сакс готовится к одному из самых важных дней в своей жизни – свадьбе с представителем одной из самых богатых семей Нантакета. Это событие обещает стать настоящей сенсацией, ведь ее будущая свекровь, известная писательница Грир Гаррисон Винбери, не жалеет средств на подготовку. Все детали – от роскошного платья до изящного декора – продуманы до мельчайших нюансов, и каждый шаг должен быть безупречным.

"Великолепная пара": смотрите онлайн трейлер сериала

Но все меняется, когда на пляже обнаруживают тело. Эта трагическая находка становится шоком для всех, кто планировал празднование. Неожиданно свадебные приготовления превращаются в настоящее расследование, которое напоминает сюжет одного из романов Грир. Теперь каждый из приглашенных на свадьбу может стать подозреваемым.

Если вы ищете, что посмотреть на Netflix, вот несколько лучших сериалов, которые попали в обновленный рейтинг.

"Эмили в Париже" 4 сезон

"КАОС"

"Успеть до 30" 1 сезон

"Остров миллиардеров" 1 сезон

"Эмили в Париже" 1 сезон

"Эмили в Париже" 3 сезон

"Эмили в Париже" 2 сезон

Выбирайте любой из этих сериалов, готовьте вкусные закуски и наслаждайтесь незабываемым вечером кино!