Что ты смотрел, - звезда "Я, Победа и Берлин" эмоционально обратился к тем, кто не смотрит наше кино

Иван Блиндар стал популярным благодаря роли в фильме "Я, Победа и Берлин", премьера которого состоялась 14 марта. Актер поделился своими мыслями относительно украинского кино.

В частности, он поощрил зрителей смотреть все украинские ленты и объяснил, почему это важно. В материале узнаете, что сказал Иван Блиндар о кино и критическом мышлении людей.

Рекомендуем Безумная энергия в каждом кадре: фильмы о баскетболе, которые должен увидеть каждый

Звезда фильма "Я, Победа и Берлин" об украинском кино

Поскольку многие люди говорят, что в Украине нет качественного, хорошего киноконтента, Иван Блиндар сказал, что украинскому зрителю нужно вырабатывать критическое мышление. Для этого нужно смотреть все ленты, которые предлагает кинематограф.

Актера разозлил диалог, который он услышал недавно. Там прозвучала фраза, что украинское кино "какое-то такое". Иван Блиндар ответил на это.

А что ты смотрел, что ты говоришь: "Оно какое-то такое"? Посмотри все, выбери что-то. Ты же смотришь зарубежный продукт, который уже выбран. А ты видел их конченые фильмы? К нам доходит только избранное и наш продукт за границу идет также только выбранный,

– говорит актер.

Звезда фильма "Я, Победа и Берлин" говорит, что нужно уметь различать хорошее кино от низкопробного. Такого в Украине немало. Впрочем, не стоит делать выводы, что у нас нет качественного, надо просто уметь мыслить здраво и выбирать правильные ленты для просмотра.

Иван Блиндар в фильме "Я, Победа и Берлин"

14 марта украинский кинопрокат представил долгожданную премьеру фильма "Я, Победа и Берлин", основанного на одноименной книге Андрея Кузьменко. Съемки начались во время разгара карантинных ограничений, а саму премьеру планировали на март 2022 года, но российские войска напали на Украину.

"Я, Победа и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме, Иван Блиндар исполнил роль самого Андрея Кузьменко. Он признал, что вложил много усилий в эту роль и даже лично общался с женой Скрябина, чтобы точно почувствовать, каким он был в молодости. И, похоже, ему все удалось.