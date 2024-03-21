Зокрема, він заохотив глядачів дивитись всі українські стрічки й пояснив, чому це важливо. У матеріалі дізнаєтесь, що сказав Іван Бліндар про кіно та критичне мислення людей.

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Зірка фільму "Я, Побєда і Берлін" про українське кіно

Оскільки багато людей говорять, що в Україні немає якісного, хорошого кіноконтенту, Іван Бліндар каже, що українському глядачеві потрібно виробляти критичне мислення. Для цього потрібно дивитись усі стрічки, які пропонує кінематограф.

Актора розлютив діалог, який він почув нещодавно. Там прозвучала фраза, що українське кіно "якесь таке". Іван Бліндар відповів на це.

А що ти дивився, що ти кажеш: "Воно якесь таке"? Подивись все, вибери щось. Ти ж дивишся закордонний продукт, який вже вибраний. А ти бачив їхні кончені фільми? До нас доходить тільки вибране й наш продукт за кордон іде також тільки вибраний,

– каже актор.

Зірка фільму "Я, Побєда і Берлін" каже, що потрібно вміти розрізняти хороше кіно від низькопробного. Такого в Україні чимало. Утім, не варто робити висновки, що у нас немає якісного, треба просто вміти мислити розсудливо та обирати правильні стрічки для перегляду.

Іван Бліндар у фільмі "Я, Побєда і Берлін"

14 березня український кінопрокат представив довгоочікувану прем'єру фільму "Я, Побєда і Берлін", заснованого на однойменній книзі Андрія Кузьменка. Зйомки почалися під час розпалу карантинних обмежень, а саму прем'єру планували на березень 2022 року, але російські війська напали на Україну.

"Я, Побєда і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі, Іван Бліндар виконав роль самого Андрія Кузьменка. Він визнав, що вклав багато зусиль у цю роль та навіть особисто спілкувався з дружиною Скрябіна, щоб точно відчути, яким він був у молодості. І, схоже, йому все вдалося.