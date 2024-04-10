Режиссер "Конотопской ведьмы" Урывский объяснил, в чем феномен этого спектакля

В прошлом году в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франка режиссер Иван Урывский поставил спектакль "Конотопская ведьма", по мотивам одноименной повести Григория Квитки-Основьяненко. Эта работа сразу заполонила все возможные соцсети, а в комментариях люди жаловались, что приобрести билеты просто невозможно.

Режиссер спектакля Иван Урывский признается, эта работа стала определенным трамплином в его карьере, однако это не совсем тот жанр, в котором он обычно работает. Тем не менее Урывский объяснил свое мнение, в чем феномен "Конотопской ведьмы".

Не пропустите Незабываемые эмоции: 3 сериала о казино, которые подогреют жажду победы которые подогреют жажду победы

Иван Урывский объяснил в чем феномен "Конотопской ведьмы"

Режиссер признается, этот спектакль стал для него экспериментом, поскольку обычно он работает в несколько ином жанре. Однако "Конотопская ведьма" получила бешеную популярность в соцсетях, в частности на платформе TikTok.

Некоторые видео зрителей на платформе TikTok набирали более 800–900 тысяч просмотров. Под хэштегом #конотопскаяведьма в этой же соцсети собралось около 20,4 миллиона просмотров.

Урывский признался, что в театре есть момент, когда очень много факторов совпадают: тяжелое время, эмоциональное состояние людей, которые нуждаются в диалоге. Именно так произошло в этом случае.

Надо чувствовать, что происходит вокруг. Надо чувствовать интуитивно, эмоционально людей, которые рядом с тобой. Начиная с актеров театра и до других людей,

– говорит Иван Урывский.

Интервью Ивана Урывского: смотрите видео

Кроме того, режиссер отметил, что для него было страшно делать такой эксперимент, ведь он не знал, как люди отреагируют. Это было что-то совершенно новое и революционное, более того, во время большой войны в Украине.

"Конотопская ведьма" для меня – это спектакль об ощущении войны. Я хотел об этом сказать где-то далеко, чтобы не в лоб, а прикрыть все другой обложкой, такой шуткой, таким несерьезным существованием актеров в таком жанре, но не получилось. Эта обложка забила все,

– признался Иван.

И хотя режиссер относится к этой работе довольно критически, признаваясь, что в творческом плане у него есть вопросы к этому спектаклю, говорит, что видеть такой успех – приятно. Урывский признает, такие результаты – это успех всей команды. Но самое приятное сегодня понимать, что театр нужен.

Кто такой Иван Урывский

Урывский является одним из самых молодых выдающихся театральных режиссеров, который недавно возглавлял Одесский украинский театр имени Василия Василько и теперь работает ведущим режиссером в Национальном драматическом театре имени Ивана Франка.

Театр Ивана Урывского – это об удовольствии поиска. Мне хочется, чтобы театр приносил правильный кайф, поэтому стремлюсь двигаться к совершенному спектаклю. Пытаюсь менять стилистику свои спектаклей, ища разное ощущение театра. Мой путь – это найти настоящий вкус театра,

– говорит режиссер.



Иван Урывский / Фото из соцсетей режиссера

Он также входит в число молодых лауреатов престижной государственной театральной премии имени Леся Курбаса и является заслуженным артистом Украины.