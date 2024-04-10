Режисер вистави Іван Уривський зізнається, ця робота стала певним трампліном у його кар'єрі, однак це не зовсім той жанр, у якому він зазвичай працює. А проте, Уривський пояснив свою думку, у чому феномен "Конотопської відьми".

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Іван Уривський пояснив у чому феномен "Конотопської відьми"

Режисер зізнається, ця вистава стала для нього експериментом, оскільки зазвичай він працює в дещо іншому жанрі. Однак "Конотопська відьма" отримала шалену популярність у соцмережах, зокрема на платформі TikTok.

Деякі відео глядачів на платформі TikTok набирали понад 800–900 тисяч переглядів. Під хештегом #конотопськавідьма у цій же соцмережі зібралося близько 20,4 мільйона переглядів.

Уривський зізнався, що у театрі є момент, коли дуже багато факторів збігаються: важкий час, емоційний стан людей, які потребують діалогу. Саме так сталось у цьому випадку.

Треба відчувати, що відбувається навколо. Треба відчувати інтуїтивно, емоційно людей, які поруч з тобою. Починаючи з акторів театру і до інших людей,

– каже Іван Уривський.

Інтерв'ю Івана Уривського: дивіться відео

Окрім того, режисер зазначив, що для нього було страшно робити такий експеримент, адже він не знав, як люди відреагують. Це було щось абсолютно нове та революційне, ба більше, під час великої війни в Україні.

"Конотопська відьма" для мене – це вистава про відчуття війни. Я хотів про це сказати десь далеко, щоб не в лоба, а прикрити все іншою обкладинкою, таким жартом, таким несерйозним існуванням акторів в такому жанрі, але не вийшло. Ця обкладинка забила все,

– зізнався Іван.

І хоча режисер ставиться до цієї роботи доволі критично, зізнаючись, що у творчому плані у нього є питання до цієї вистави, каже, що бачити такий успіх – приємно. Уривський визнає, такі результати – це успіх усієї команди. Та найприємніше сьогодні розуміти, що театр потрібен.

Хто такий Іван Уривський

Уривський є одним із наймолодших визначних театральних режисерів, який нещодавно очолював Одеський український театр імені Василя Василька і тепер працює провідним режисером в Національному драматичному театрі імені Івана Франка.

Театр Івана Уривського – це про задоволення пошуку. Мені хочеться, щоб театр приносив правильний кайф, тому прагну рухатися до досконалої вистави. Намагаюсь змінювати стилістику свої вистав, шукаючи різне відчуття театру. Мій шлях – це знайти справжній смак театру,

– каже режисер.



Іван Уривський / Фото з соцмереж режисера

Він також входить до числа молодих лауреатів престижної державної театральної премії імені Леся Курбаса та є заслуженим артистом України.