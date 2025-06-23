3 самых мистических украинских фильма, которые сделают вечер на Ивана Купала незабываемым

Приближается один из самых мистических вечеров в Украине – ночь на Ивана Купала. В этом году этот праздник отмечают с 23 на 24 июня. Раньше он приходился на совсем другие дни.

Однако из-за перехода на новоюлианский календарь, теперь Ивана Купала отмечают раньше. В материале Кино 24 мы собрали для вас список самых атмосферных украинских фильмов, которые сделают этот вечер еще более особенным.

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"Тени забытых предков"

Легендарный украинский фильм, по повести Михаила Коцюбинского. Всем известная история об Иване и Маричке. Действие происходит в маленьком гуцульском селе в украинских Карпатах. Зритель имеет возможность окунуться в историю двух враждебных гуцульских родов. Однако даже на фоне этой ужасной трагедии есть место для светлой и чистой любви, которая оставляет след в сердце каждого.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечер на Ивана Купала"

Это фольклорно-этнографическая феерия, вдохновленная повестями Николая Гоголя и украинскими народными сказками. Фильм, который перенесет зрителя в таинственную и волшебную атмосферу ночи на Ивана Купала.

По сюжету, бедный батрак Петр влюбляется в местную красавицу. Чтобы завоевать ее сердце, по совету ведьмы, он решается на ужасный поступок – отдать за любовь чужую жизнь.



Фильм "Вечер на Ивана Купала" / Кадр из фильма

"Конотопская ведьма"

Древняя ведьма из Конотопа, полюбив обычного парня, давно отказалась от своей магической силы. Но когда с началом войны российские оккупанты захватывают город и жестоко убивают ее любимого, она возвращает утраченную силу, чтобы отомстить.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

Ее ярость оборачивается на ужасную расправу – кровавые проклятия падают на головы убийц ее жениха. Кстати, лента доступна к просмотру на Netflix.