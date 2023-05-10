Иванна Сахно из сериала "Асока" провела ночь в бомбоубежище Киева: "Путин, иди к чертям"

Голливудская актриса Иванна Сахно приехала в Украину 4 мая. Звезда по-прежнему находится в Киеве, и последние ночи проводит в бомбоубежище.

В Украине Иванна Сахно принимала участие в саммите The Power of Unity, посвященном годовщине фандрейзинговой платформы UNITED24. Она также стала послом фонда и будет собирать средства на направление "Образование и Наука". Известно, что родители актрисы находятся в Киеве, передает 24 Канал.

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Иванна Сахно провела ночь в бомбоубежище Киева

В своем инстаграме звезда сериала "Асока" опубликовала фотографию по укрытию и послала Путина на*уй.

Четвертое утро. Бомбоубежище. Напоминание миру, что это то, что переживает каждый в Украине за последние 439 дней. putin, get fucked,

– написала она.



Иванна Сахно в бомбоубежище Киева / Фото из инстаграма актрисы

Кроме Иванны Сахно, в Киев приехала звезда "Викингов" Кэтрин Винник, ставшая в марте послом UNITED24. "Для меня большая честь выступить в Киеве, Украина, с президентом Зеленским на саммите UNITED24. Я поражена всеми историями о личном героизме и упорстве. На этой неделе я стала свидетелем того, как сбивали беспилотники и ракеты, а постоянные воздушные налеты заставляли нас идти в укрытие. Из-за этого ничто и никогда не сломает наш украинский дух. Слава Украине!", – написала звезда.



Кэтрин Винник и Владимир Зеленский / Фото из инстаграма актрисы

Ранее Кэтрин Винник уже была в Киеве. Она прилетала в августе 2021 на мероприятия ко Дню Независимости. 25-летняя Иванна Сахно всегда гордилась украинскими корнями, а после полномасштабного вторжения выходила на протесты в Нью-Йорке и рассказывала миру о военных преступлениях России.

В Украине они также сфотографировались на фоне сгоревшей российской техники на Софийской площади в Киеве.



Иванна Сахно и Кэтрин Винник в Украине / UNITED24

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Напомним, Иванна Сахно дебютировала в ситкоме "Леся+Рома" (2005 – 2008 годы), снялась в украинской ленте "Ван Сила" (2013 год), а позже переехала в Голливуд и поразила актерской игрой в блокбастере "Тихоокеанский" 2018), а также "Пик страха" (2020) и сериал "Асока", премьера которого запланирована на лето 2023 года.