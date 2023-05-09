Английский кинорежиссер и сценарист Кристофер Нолан снял фильм о периоде 1940-х годов 20 века. В частности, он показал историю об "отце атомной бомбы" Роберте Оппенгеймере.

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"Оппенгеймер": сюжет фильма

Сценарий фильма основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", получившей Пулитцеровскую премию. В новом проекте Кристофер Нолан выступил не только режиссером, но и сценаристом.

Важно. Роберт Оппенгеймер – физик-теоретик, руководитель Манхэттенского проекта, благодаря которому во время Второй мировой войны была разработана атомная бомба.



Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing

Актерский состав

Главного героя в фильме сыграет Киллиан Мерфи . Актер уже работал с режиссером – в лентах о Бэтмене, а также "Дюнкерк" и "Начало". Кроме него, свои роли также исполнили:

Эмили Блант – Кэтрин Оппенгеймер;

Мэтт Дэймон – Лесли Гроуз;

Роберт Дауни-младший – Льюис Штраус;

Бенни Сафди – Эдвард Теллер;

Флоренс П’ю – Джин Татлок;

Джош Гартнетт – Эрнест Лоуренс и т.д.



Киллиан Мерфи в фильме "Оппенгеймер" / Фото IMDb

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Дата премьеры

Релиз фильма "Оппенгеймер" запланирован на 21 июля 2023 года . Стоит дополнить, что Нолан получил от кинокомпании Universal специальные прокатные условия, согласно которым его фильм будет предоставлен от 90 до 120 дней проката в кинотеатрах. То есть это самое большое "окно проката" за последние годы.

Трейлер "Оппенгеймера"

В трейлере показали мощные кадры от взрывов ядерной бомбы и главного героя картины в черной шляпе и пронзительным взглядом.