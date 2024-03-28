Она признала, что даже находясь за границей, ее ценности остаются неизменно пронизаны патриотизмом к Украине. Поэтому она отказалась работать с платформой, которая предлагает ей роли "россиянки".

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Иванна Сахно разорвала контракт с Netflix: в чем причина

Оказалось, что ей предлагали играть персонажа, который имел корни из Советского Союза. Ее команда знает о ее выразительной патриотической позиции в отношении Украины, поэтому даже не рассматривает подобные проекты.

Есть какие-то моральные ценности, понятия, и это даже не вопрос,

– заявила знаменитость.

Интервью Иванны Сахно: смотрите видео

Еще во время пандемии COVID-19 актриса была приглашена для участия в сериале, где ей пришлось исполнить роль американки, которая имеет русские корни.

Я была уже присоединена к этому проекту, потому что на тот момент это была одна из первых моих главных ролей в большом сериале Netflix. Потом мы закрылись, не начав снимать, сразу закрылись на ковид. И я поняла, что просто не могу играть человека даже из Советского Союза,

– сказала Иванна.

Расторжение контракта Сахно повлияло на условия ее дальнейшего сотрудничества со стриминговой платформой. Актриса не может раскрывать все детали, однако призналась, что в следующем проекте Netflix требует от нее передачи 50% своего гонорара компании.

Однако, Иванна совсем об этом не жалеет и признается, что родные поддержали ее решение.

Известные проекты Иванны Сахно

"Тихоокеанский рубеж: Восстание"

"Шпион, который меня бросил"

"Асока"

"Меломанка"

"Девушка и ночь"

"Пик страха"

"Черный цветок" и другие.

Выбирайте ленту для просмотра и знакомьтесь еще больше с Иванной Сахно, которая поддерживает Украину и не изменяет моральным ценностям даже на мировой киноарене.