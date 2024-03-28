Вона визнала, що навіть перебуваючи за кордоном, її цінності залишаються незмінно пронизані патріотизмом до України. Тому вона відмовилась працювати з платформою, яка пропонує їй ролі "росіянки".

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Іванна Сахно розірвала контракт з Netflix: у чому причина

Виявилося, що їй пропонували грати персонажа, який мав коріння з Радянського Союзу. Її команда знає про її виразну патріотичну позицію щодо України, тому навіть не розглядає подібні проєкти.

Є якісь моральні цінності, поняття, і це навіть не питання,

– заявила знаменитість.

Інтерв'ю Іванни Сахно: дивіться відео

Ще під час пандемії COVID-19 акторка була запрошена для участі у серіалі, де їй довелося виконати роль американки, яка має російське коріння.

Я була вже приєднана до цього проєкту, тому що на той момент це була одна з перших моїх головних ролей у великому серіалі Netflix. Потім ми закрилися, не почавши знімати, одразу закрилися на ковід. І я зрозуміла, що просто не можу грати людину навіть з Радянського Союзу,

– сказала Іванна.

Розірвання контракту Сахно вплинуло на умови її подальшої співпраці зі стримінговою платформою. Акторка не може розкривати всі деталі, проте зізналася, що у наступному проєкті Netflix вимагає від неї передачі 50% свого гонорару компанії.

А проте, Іванна зовсім про це не жаліє і зізнається, що рідні підтримали її рішення.

Відомі проєкти Іванни Сахно

"Тихоокеанський рубіж: Повстання"

"Шпигун, який мене кинув"

"Асока"

"Меломанка"

"Дівчина і ніч"

"Пік страху"

"Чорна квітка" та інші.

Обирайте стрічку для перегляду та знайомтесь ще більше з Іванною Сахно, яка підтримує Україну та не зраджує моральним цінностям навіть на світовій кіноарені.