В ролике, который опубликовали в инстаграме, звезда подпевала известную украинскую песню. Кстати, это не впервые, когда Иванна Сахно приезжает в Киев.

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Иванна Сахно приехала в Киев

Видео с Сахно в поезде на киевском вокзале появилось на официальной странице Укрзализныци в инстаграме. В коротком ролике можно увидеть, как голливудская звезда, подтанцовывая и улыбаясь, исполняет украинскую песню "Гей, соколи" перед отправлением поезда.

И пусть прибудет сила с УЗ. Украинка Иванка Сахно, которая недавно снялась в сериале "Звездные войны: Асока", напевает "Гей, соколы" в поезде перед отправлением,

– подписала Укрзализныця в публикации.

Иванна Сахно активно поддерживает Украину

Еще до полномасштабной войны звезда "Звездных войн" громко говорила об Украине в мире. Во время Революции Достоинства Сахно поддерживала протестующих в Киеве и вместе с украинской диаспорой Лос-Анджелеса участвовала в митингах в поддержку Украины.

А сразу после большого вторжения России на территорию Украины, 24 февраля, она присоединилась к единомышленникам на мирный протест. Иванна отмечается четкой позицией и постоянно заявляет о своей любви к родной стране.