Как сообщает Yahoo со ссылкой на инсайдера KC Walsh, недавно состоялась встреча руководства, чтобы принять решение по "удалению" Герд по продолжению "Аквамена". Стоит отметить, что большинство сцен Эмбер Герд сняла в Лондоне осенью 2021 года.

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Ее удаление из фильма смогут объяснить смертью за кадром. По слухам, ее героиня, Мэра, могла бы умереть в родах в начале продолжения, чтобы полностью удержать ее от фильма. Ожидается, что этот шаг поможет избежать негативной реакции печати.

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Герд: что следует знать

Недавно в США завершился один из самых громких судебных процессов последних нескольких лет между 58-летним Джонни Деппом и 36-летней Эмбер Герд. Суд признал ее виновной в клевете.

Как сообщил Депп, шесть лет назад из-за средств массовой информации на него были предъявлены ошибочные, очень серьезные и уголовные обвинения, что вызвало бесконечный шквал ненавистного контента, что повлияло на его жизнь и карьеру.

Шесть лет назад навсегда изменилась моя жизнь, жизнь моих детей, жизнь самых близких мне людей, а также жизнь людей, которые много лет поддерживали и верили в меня,

– сказал он.

Напомним, Герд оклеветала Деппа в своей статье Washington Post 2018 года, в которой назвала себя "общественным деятелем, представляющим насилие в семье", и потребовала компенсации в размере 100 миллионов долларов.

Эмбер Герд выразила "разочарование" после проигрыша дела о клевете против бывшего супруга Джонни Деппа. Кроме того, речь идет о том, что актриса не сможет выплатить компенсацию Деппу. Это грозит ей арестом имущества.

Что известно о фильме "Аквамен 2"

В продолжении фильма герой Момоа объединится со своим братом Ормом, чтобы вместе противостоять большой угрозе. В фильме герои появятся в новых костюмах. Стоит отметить, что между "Акваменом" и его продолжением прошло немало времени, и фанаты ленты уже заждались любимых героев и новых приключений.

Сиквел в первую часть мы увидим 17 марта 2023 года.

"Аквамен 2": смотрите трейлер