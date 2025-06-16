Ее не узнать: где сейчас Екатерина Тышкевич, которая была в коме и боролась с тяжелой болезнью
- Екатерина Тышкевич пережила кому из-за сепсиса, вызванный медицинской халатностью, и сейчас восстанавливается.
- Она не снимается в кино, но активно ведет соцсети, работает над здоровьем и проводит актерские интенсивы с мужем.
- Зрители надеются на ее возвращение на экран в новых фильмах или сериалах.
Екатерина Тышкевич известна украинскому зрителю благодаря таким киноработам, как "Цвет страсти", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор" и другим. В 2024 году в сеть взорвал тот факт, что актриса оказалась в коме.
Известно, что врачи боролись за ее жизнь из-за сепсиса, который распространялся по организму. В материале Кино 24 расскажем, где сейчас Екатерина Тышкевич, как она выглядит и чем занимается сегодня.
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Где сейчас и как выглядит Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич попала в кому из-за халатности врачей. Известно, что актриса годами страдала от сильной головной боли, и врачи не могли определить органической причины. В одной из больниц Екатерине установили, как она сама говорит, "роковой катетер", который привел к сепсису, а тот – к коме.
В тот период ее изрядно поддерживала семья, в частности муж и мама. К счастью, врачам удалось спасти жизнь молодой актрисы, и сегодня она пытается восстановить свое ментальное и физическое состояние.
Сейчас актерская карьера Екатерины на паузе, однако она активно ведет свои соцсети и делится яркими снимками и моментами из своей жизни. Она также уделяет внимание фигуре и здоровью – худеет и делится в сети своими результатами.
И хотя пока не снимается в фильмах и сериалах, Екатерина вместе с мужем Валентином Томусяком проводит актерские интенсивы.
Зрители уже изрядно соскучились по ее игре на большом экране, поэтому надеются, что совсем скоро снова увидят ее в новом фильме или сериале.
Кстати, мы также показали, где сейчас актриса, которая сыграла роль Татьяны в легендарном украинском сериале "Поймать Кайдаша". Смотрите подробности – по ссылке.