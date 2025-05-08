В материале Кино 24 мы собрали фотоподборку звезд сериала. Они изменились просто до неузнаваемости.
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Как изменились актеры сериала "Королек – птичка певчая"
Фахрие Эвжен
Фахрие в сериале исполнила роль главной героини – Фериде.
Кстати, в реальной жизни она замужем за своим коллегой по съемкам – Бураком Озчивитом.
Несмотря на свою невероятную красоту, Фахрие разочаровала часть украинских поклонников: как она, так и ее муж не высказываются о войне в Украине и с удовольствием посещают Россию.
Бурак Озчивит
Бурак Озчивит в сериале исполнил роль Кямрана – мужчины, к которому испытывает чувства главная героиня. Впоследствии и он влюбляется в нее.
В реальной жизни актер стал настоящим разочарованием для многих украинских поклонников. Он не только молчит о войне, которую развязала Россия, но и согласился принять участие в съемках новогоднего российского фильма "Елки-11".
Его решение сниматься в российском кино многие восприняли как проявление равнодушия к трагедии, которая продолжается на украинской земле из-за действий российских оккупантов.