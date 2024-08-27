Это вызвало возмущение среди многих украинцев и поклонников его таланта из разных стран. Бурак Озчивит, который долгое время был любимцем украинской аудитории, теперь стал объектом критики и называется предателем из-за своего решения работать в стране-агрессоре.

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Бурак Озчивит стал предателем Украины: что известно

Несмотря на то, что в декабре 2014 года, после аннексии Крыма, Бурак Озчивит приезжал в Украину, где дал интервью Екатерине Осадчей, в котором подчеркивал важность мира, его нынешние действия противоречат тем заявлениям. Его появление на съемках российского фильма и визиты в Россию стали темой многочисленных обсуждений и критики.

По сообщениям российских пропагандистских медиа, Бурак Озчивит, которого считают одним из самых известных и привлекательных турецких актеров, планирует оставаться в Татарстане несколько дней. В это время он наслаждается прогулками по городу и активно делится моментами своего пребывания в социальных сетях.

На одном из снимков Бурак позирует с книгой "Королек – птичка певчая" турецкого писателя Решада Нури Гюнтекина, которую он держит в руках с особой гордостью. Этот роман, известен многим благодаря экранизации, принес Озчивиту большую популярность, ведь именно он исполнил главную роль в сериале, основанном на этом произведении.

Однако, его нынешние действия и участие в съемках российского фильма вызывают серьезное беспокойство, ведь противоречат его заявлениям о важности мира, которые он делал ранее.

Озчивит стал еще одним разочарованием для многих украинских поклонников, которые надеялись, что актер займет позицию против российской агрессии и поддержит Украину в это трудное время. Его выбор сниматься в российском кино расценивается как проявление равнодушия к трагедии, происходящей на украинской земле из-за российских оккупантов.