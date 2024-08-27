О трагической утрате сообщили на официальной странице театра, где он служил и дарил свое мастерство зрителям. Андрею Касьянову было всего 27 лет.

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На войне погиб Андрей Касьянов

Внезапная смерть актера стала тяжелым ударом для всех, кто его знал и любил. Боль потери почувствовал не только коллектив театра, но и все поклонники искусства, ведь с Андреем ушел молодой талант, который еще мог сделать большой вклад в культурную жизнь Украины.

Искренняя благодарность, безграничное уважение и вечная память тебе, Андрей! Помним о тебе, как о человеке крепком духом и непокоренном. Ты отдал свою жизнь ради нашего мирного будущего в свободной и независимой Украине,

– написал коллектив театра.

Андрей Касьянов, которому было всего 27 лет, оставил заметный след в сердцах зрителей благодаря своему незаурядному актерскому мастерству и уникальному певческому таланту. Одной из самых ярких его ролей стала роль Нико Пиросмани в спектакле "Миллион красных роз".

В комментариях зрители выражают искренние соболезнования. Вот, что они пишут:

"Светлая память! Навсегда запомнился в роли Пиросмани, теряем самых лучших. Это невосполнимая потеря для родных и театра."

"Вечная память тем, кто погиб молодым. Наша гордость, наша надежда и надежда, наше прекрасное будущее – такую вот кровавую жатву собирает подлая война. Это несправедливо."

"Имея как можно больше преимуществ над миллионом его ровесников, он поступил как настоящий лидер! Не прятался, не платил взяток, не придумывал мнимых болезней. С чистой душой театрала он мобилизовался в армию"

Его коллеги вспоминали о его отваге и решительности, которые проявились не только в творческой деятельности, но и в его решении стать на защиту Родины. Андрей, не колеблясь, покинул театральную сцену, чтобы присоединиться к рядам защитников Украины в самое сложное время. Это решение стало проявлением его большой любви к родной земле и неравнодушия к судьбе страны.