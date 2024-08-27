О трагической утрате сообщили на официальной странице театра, где он служил и дарил свое мастерство зрителям. Андрею Касьянову было всего 27 лет.
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На войне погиб Андрей Касьянов
Внезапная смерть актера стала тяжелым ударом для всех, кто его знал и любил. Боль потери почувствовал не только коллектив театра, но и все поклонники искусства, ведь с Андреем ушел молодой талант, который еще мог сделать большой вклад в культурную жизнь Украины.
Искренняя благодарность, безграничное уважение и вечная память тебе, Андрей! Помним о тебе, как о человеке крепком духом и непокоренном. Ты отдал свою жизнь ради нашего мирного будущего в свободной и независимой Украине,
– написал коллектив театра.
Андрей Касьянов, которому было всего 27 лет, оставил заметный след в сердцах зрителей благодаря своему незаурядному актерскому мастерству и уникальному певческому таланту. Одной из самых ярких его ролей стала роль Нико Пиросмани в спектакле "Миллион красных роз".
В комментариях зрители выражают искренние соболезнования. Вот, что они пишут:
- "Светлая память! Навсегда запомнился в роли Пиросмани, теряем самых лучших. Это невосполнимая потеря для родных и театра."
- "Вечная память тем, кто погиб молодым. Наша гордость, наша надежда и надежда, наше прекрасное будущее – такую вот кровавую жатву собирает подлая война. Это несправедливо."
- "Имея как можно больше преимуществ над миллионом его ровесников, он поступил как настоящий лидер! Не прятался, не платил взяток, не придумывал мнимых болезней. С чистой душой театрала он мобилизовался в армию"
Его коллеги вспоминали о его отваге и решительности, которые проявились не только в творческой деятельности, но и в его решении стать на защиту Родины. Андрей, не колеблясь, покинул театральную сцену, чтобы присоединиться к рядам защитников Украины в самое сложное время. Это решение стало проявлением его большой любви к родной земле и неравнодушия к судьбе страны.