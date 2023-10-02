"Великолепный век" (Muhteşem Yüzyıl) – известный турецкий сериал, рассказывающий о времени правления султана Сулеймана I. Лента сняла по мотивам исторических событий, пишет 24 Канал.

Рекомендуем 5 фильмов о боях, которые можно посмотреть на одном дыхании

Сериал о султане и Роксолане приобрела популярность в более чем 35 странах. В Украине "Великолепный век" тоже пользовался и до сих пор пользуется безумным успехом, ведь всем известно украинское происхождение главной героини - Хюррем Султан.

Халит Эргенч – Сулейман I Пышный

53-летний актер - один из самых популярных в Турции. После завершения съемок "Великолепного века" он продолжил участвовать в съемках кино. Халит не любит публичность и почти не показывается в социальных сетях. Он женат и воспитывает двух сыновей.

Мерьем Узерли – Хюррем Султан

Интересно, что Мэри Узерли присоединилась к съемкам сериала в последние недели перед стартом. Но это не помешало успеху, который получила турецко-германская актриса. Мэрьем воспитывает двух дочерей, но любимого мужчину скрывает. Украинцы ожидали поддержки от Узерли, но звезда молчит о войне и одевается в наряды российских дизайнеров.

Небахат Чехре – Айше Хафса Султан или Валиде

Небохат Чехре начала сниматься в кино еще в начале 1960-х годов. Позже она вышла замуж, а ее карьера была поставлена на паузу. Но в 2000 году Небахат вернулась к фильмам и сериалам, а съемки в "Великолепном веке" принесли мировую известность. 79-летняя Чехре – дважды разведена.

Нур Феттахоглу – Махидевран Султан

Турецкая актриса была популярна еще до "Великолепного века", а после ее карьера расцвела еще больше. Нур продолжает сниматься в кино. Она воспитывает дочь от второго мужчины.

Окан Ялабик – Ибрагим Паша

Роль Ибрагима сам актер называет самой успешной в его карьере. Он продолжает заниматься актерством, а кроме того, озвучивает мультфильмы и играет в театрах. Окан был в отношениях, но сейчас одинок.

Сельма Эргеч – Хатидже Султан

Сельма училась в медицинском университете и даже стажировалась в медицинской клинике. В отпуске она снялась в сериале Yarım Elma и решила изменить свои карьерные планы. Актриса также была популярна еще до участия в "Великолепном веке". Кроме этого, Сельма Эргеч может похвастаться титулом "Лучшая модель Турции". Она продолжает сниматься, а еще воспитывает дочь в браке.

Селим Байрактор – Сюмбюль Ага

Селим действительно имеет не турецкое, а иракское происхождение. Роль харизматичного и хитрого слуги гарема принесла ему безумную популярность. Сейчас его имидж кардинально изменился – у него борода и длинные волосы, часто позирует моделью.

Сема Кечик-Карабель – Дает Хатун

Сейчас 57-летняя актриса активно играет в театрах и принимает участие в разных фотосессиях. Она снялась в успешных фильмах "Великий век" и "Снова Любовь".

Филиз Ахмет – Нигер Калфа

Хотя Филиз Ахмет наиболее известна по роли в "Великолепном веке", основная ее работа – это театр. Актриса родилась в Северной Македонии, там она работает и сейчас.