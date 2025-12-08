3 актера с инвалидностью, которые сумели достичь огромного успеха и прославиться

Есть немало людей, которые оправдывают свое бездействие различными обстоятельствами. В то же время многие актеры, которых мы все знаем, смогли прославиться и получить огромный успех – даже несмотря на свои трудности.

Среди звезд кино есть немало актеров с инвалидностью, которые стали настоящими легендами и получили актерскую славу. В материале 24 Канала рассказываем, кто эти люди.

Смотрите также 4 высокорейтинговые фильмы на реальных событиях, которые стоит посмотреть каждому

Какие актеры с инвалидностью сумели получить популярность?

Сильвестр Сталлоне

Для многих это может оказаться неожиданностью, но знаменитый американский актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне, которого вы все знаете по фильмам о Роки и Рэмбо, является актером с инвалидностью. На протяжении всей жизни Сталлоне снимается с параличом нижней части лица. У него частично онемели язык и губы, однако это не помешало ему стать актером и получить огромный успех.

Он превратил паралич нижней части лица в свою особенность и сумел убедить зрителей, что именно так и должны выглядеть по-настоящему крутые парни.

Кстати, умер известный украинский кинорежиссер Вячеслав Криштофович. Подробности – по ссылке.

Майкл Джей Фокс

Это один из популярных канадско-американских актеров, которого все знают по роли Марти Макфлая в фантастической трилогии "Назад в будущее", а также в сериале "Семейные узы". За свою игру он получил немало престижных наград, в частности "Эмми", "Золотой глобус", награды Гильдии актеров США и многие другие. Но мало кто знает, что у него болезнь Паркинсона. Майкл узнал об этом в 1991 году, однако публично заявил о диагнозе в 1998-м.

В 2000-х годах ему пришлось прекратить активную работу в кино из-за болезни. Однако это не помешало ему получить настоящую популярность и стать по-настоящему сильным актером.

Питер Фальк

Питер Фальк – американский актер, который уже давно отошел в вечность, однако настоящие киноманы хорошо знают его по роли лейтенанта Коломбо в одноименном сериале. Он неоднократно был номинирован на Оскар, а также является лауреатом других престижных премий.



Питер Фальк в сериале "Коломбо" / Кадр из сериала

Еще в детстве у будущего актера врачи обнаружили злокачественное новообразование – ретинобластому, и опухоль поразила правый глаз. Питеру его удалили, поэтому актер всю жизнь носил стеклянный протез. Но это не помешало ему стать действительно хорошим актером и получить мировую известность.