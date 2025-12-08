3 актера с инвалидностью, которые сумели достичь огромного успеха и прославиться
- Сильвестр Сталлоне имеет паралич нижней части лица, что не помешало ему стать успешным актером.
- Майкл Джей Фокс, известный по роли в "Назад в будущее", имеет болезнь Паркинсона, но получил много наград и популярность.
- Питер Фальк, известный как лейтенант Коломбо, имел стеклянный протез глаза, однако достиг успеха в актерской карьере.
Есть немало людей, которые оправдывают свое бездействие различными обстоятельствами. В то же время многие актеры, которых мы все знаем, смогли прославиться и получить огромный успех – даже несмотря на свои трудности.
Среди звезд кино есть немало актеров с инвалидностью, которые стали настоящими легендами и получили актерскую славу. В материале 24 Канала рассказываем, кто эти люди.
Смотрите также 4 высокорейтинговые фильмы на реальных событиях, которые стоит посмотреть каждому
Какие актеры с инвалидностью сумели получить популярность?
Сильвестр Сталлоне
Для многих это может оказаться неожиданностью, но знаменитый американский актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне, которого вы все знаете по фильмам о Роки и Рэмбо, является актером с инвалидностью. На протяжении всей жизни Сталлоне снимается с параличом нижней части лица. У него частично онемели язык и губы, однако это не помешало ему стать актером и получить огромный успех.
Он превратил паралич нижней части лица в свою особенность и сумел убедить зрителей, что именно так и должны выглядеть по-настоящему крутые парни.
Кстати, умер известный украинский кинорежиссер Вячеслав Криштофович. Подробности – по ссылке.
Майкл Джей Фокс
Это один из популярных канадско-американских актеров, которого все знают по роли Марти Макфлая в фантастической трилогии "Назад в будущее", а также в сериале "Семейные узы". За свою игру он получил немало престижных наград, в частности "Эмми", "Золотой глобус", награды Гильдии актеров США и многие другие. Но мало кто знает, что у него болезнь Паркинсона. Майкл узнал об этом в 1991 году, однако публично заявил о диагнозе в 1998-м.
В 2000-х годах ему пришлось прекратить активную работу в кино из-за болезни. Однако это не помешало ему получить настоящую популярность и стать по-настоящему сильным актером.
Питер Фальк
Питер Фальк – американский актер, который уже давно отошел в вечность, однако настоящие киноманы хорошо знают его по роли лейтенанта Коломбо в одноименном сериале. Он неоднократно был номинирован на Оскар, а также является лауреатом других престижных премий.
Питер Фальк в сериале "Коломбо" / Кадр из сериала
Еще в детстве у будущего актера врачи обнаружили злокачественное новообразование – ретинобластому, и опухоль поразила правый глаз. Питеру его удалили, поэтому актер всю жизнь носил стеклянный протез. Но это не помешало ему стать действительно хорошим актером и получить мировую известность.