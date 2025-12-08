3 актори з інвалідністю, які зуміли досягнути шаленого успіху і прославитись

Є чимало людей, які виправдовують свою бездіяльність різними обставинами. Водночас багато акторів, яких ми всі знаємо, змогли прославитися та здобути шалений успіх – навіть попри свої труднощі.

Серед зірок кіно є чимало акторів з інвалідністю, які стали справжніми легендами та здобули акторську славу. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто ці люди.

Які актори з інвалідністю зуміли здобути популярність?

Сільвестр Сталлоне

Для багатьох це може виявитися несподіванкою, але знаменитий американський актор, режисер і сценарист Сільвестр Сталлоне, якого ви всі знаєте за фільмами про Рокі та Рембо, є актором з інвалідністю. Упродовж усього життя Сталлоне знімається з паралічем нижньої частини обличчя. У нього частково онімілі язик і губи, однак це не завадило йому стати актором та здобути шалений успіх.

Він перетворив параліч нижньої частини обличчя на свою особливість і зумів переконати глядачів, що саме так і мають виглядати по-справжньому круті хлопці.

Майкл Джей Фокс

Це один із популярних канадсько-американських акторів, якого всі знають за роллю Марті Макфлая у фантастичній трилогії "Назад у майбутнє", а також у серіалі "Сімейні зв'язки". За свою гру він отримав чимало престижних нагород, зокрема "Еммі", "Золотий глобус", нагороди Гільдії акторів США та багато інших. Та мало хто знає, що в нього хвороба Паркінсона. Майкл дізнався про це у 1991 році, однак публічно заявив про діагноз у 1998-му.

У 2000-х роках йому довелося припинити активну роботу в кіно через хворобу. Однак це не завадило йому здобути справжню популярність і стати по-справжньому сильним актором.

Пітер Фальк

Пітер Фальк – американський актор, який уже давно відійшов у вічність, однак справжні кіномани добре знають його за роллю лейтенанта Коломбо в однойменному серіалі. Він неодноразово був номінований на Оскар, а також є лауреатом інших престижних премій.



Пітер Фальк у серіалі "Коломбо" / Кадр із серіалу

Ще в дитинстві в майбутнього актора лікарі виявили злоякісне новоутворення – ретинобластому, і пухлина вразила праве око. Пітеру його видалили, тож актор усе життя носив скляний протез. Та це не завадило йому стати справді хорошим актором і здобути світову популярність.