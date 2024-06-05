Тогда и сейчас: как изменились известные актрисы-блондинки Голливуда
В гламурном мире Голливуда актрисы-блондинки всегда занимали особое место и ярко сияли на экранах. Они были как символы красоты и воплощали интересные и неординарные образы в известных кинопроектах.
Кино 24 предлагает посмотреть, как изменились главные блондинки Голливуда. Прошло более 20 лет с момента их звездного времени, но они до сих пор остаются прекрасными и очаровательными.
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Как сейчас выглядят самые известные голливудские актрисы-блондинки
Риз Уизерспун
Камерон Диаз
Камерон Диаз тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Ума Турман
Ума Турман тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Николь Кидман
Николь Кидман тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Кинопроекты с участием этих блондинок всегда умели завладеть вниманием зрителя. Рекомендуем окунуться в ностальгию и посмотреть фильмы с этими очаровательными актрисами.