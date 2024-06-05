Тогда и сейчас: как изменились известные актрисы-блондинки Голливуда

В гламурном мире Голливуда актрисы-блондинки всегда занимали особое место и ярко сияли на экранах. Они были как символы красоты и воплощали интересные и неординарные образы в известных кинопроектах.

Кино 24 предлагает посмотреть, как изменились главные блондинки Голливуда. Прошло более 20 лет с момента их звездного времени, но они до сих пор остаются прекрасными и очаровательными.

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Как сейчас выглядят самые известные голливудские актрисы-блондинки

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Камерон Диаз



Камерон Диаз тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Ума Турман



Ума Турман тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Николь Кидман



Николь Кидман тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Шарлиз Терон



Шарлиз Терон тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Кинопроекты с участием этих блондинок всегда умели завладеть вниманием зрителя. Рекомендуем окунуться в ностальгию и посмотреть фильмы с этими очаровательными актрисами.