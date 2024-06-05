Кіно 24 пропонує подивитися, як змінилися головні блондинки Голлівуду. Минуло понад 20 років із моменту їхнього зіркового часу, але вони досі залишаються прекрасними і чарівними.
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Як зараз виглядають найвідоміші голлівудські акторки-блондинки
Різ Візерспун
Різ Візерспун тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Камерон Діаз
Камерон Діаз тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Ума Турман
Ума Турман тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Ніколь Кідман
Ніколь Кідман тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Шарліз Терон
Шарліз Терон тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Кінопроєкти за участю цих блондинок завжди вміли заволодіти увагою глядача. Рекомендуємо поринути у ностальгію та подивитися фільми з цими чарівними акторками.